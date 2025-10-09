iPhone 17換機超有感！啦啦隊女神與科技達人一致推「超值方案」網喊：快衝

▲牙牙、蘋果爹分別從生活與科技角度分享iPhone 17系列使用心得，並且一致推薦搭配中華電信入手，讓使用更有效率、更無負擔！（圖／取自IG，下同）

生活中心／綜合報導

全新iPhone 17系列一上市，再次引爆果粉熱議！許多網友迫不及待分享換機心得，不少KOL也紛紛上手實測。今年除了功能再升級，各家電信亦祭出5G資費方案的多重優惠，電信龍頭「中華電信」更是不遑多讓，讓「換機＋續約」成為熱門話題！近期啦啦隊女神牙牙與科技達人蘋果爹，也不約而同給出「iPhone 17推薦換」的肯定答案，並強調選對電信業者，才能把新機的性能和體驗發揮到極致！



身為歌手與啦啦隊成員的牙牙，自曝自己手機幾乎不離身， iPhone一直是她的工作好夥伴。她表示，今年iPhone 17的全新配色一公布就讓她「立刻被燒到」，但最讓她驚喜的還是「4800萬像素主鏡頭＋超廣角鏡頭」的升級，以及首度導入的「雙重捕捉」功能。「可以同時使用主鏡頭和前置鏡頭拍攝，超適合日常Vlog或演出的幕後花絮，一邊拍自己一邊拍舞台畫面，真的太實用了！」

▲歌手兼啦啦隊成員牙牙力推iPhone 17「雙重捕捉」功能，一邊自拍一邊捕捉舞台畫面，結合中華電信優惠方案，想換新機「超減擔」！

而在工作繁忙、檔案傳輸頻繁的情況下，牙牙最看重的就是網速與穩定性。「無論是即時上傳影片，還是與團隊保持聯繫，穩定快速的網路都能讓我更安心。」從換機到續約，中華電信自然也是她的首選無誤。

▲牙牙笑稱iPhone 17是她生活與工作的最佳拍檔，搭配中華電信5G穩定網速，不論錄音、拍舞蹈影片或分享日常，都更有效率。

另一位以3C專業累積死忠粉絲的KOL蘋果爹，則從科技規格切入。他直言，在體驗iPhone 17 Pro Max兩週後，「今年換機就應該直上Pro Max！」

▲科技達人蘋果爹點出iPhone 17 Pro Max諸多優勢，強調，「今年換機就應該直上Pro Max！」

蘋果爹指出，這次的前鏡頭升級「堪稱革命性改變」，首先蘋果導入的「正方形 1:1 感光元件」，搭配更廣的鏡頭視角，徹底解決了過去直拍、橫拍切換造成構圖受限的問題。

此外，「iPhone 17 Pro Max全系列三顆鏡頭皆升級至4800萬畫素，長焦鏡頭更從1200萬躍升至4800萬，即使拉到5倍以上焦距，畫質依然保持得相當不錯。」也幫遠距拍攝減輕不少壓力。

▲蘋果爹也讚嘆iPhone 17 Pro Max擁有更為多元且專業的攝影格式，讓創作者在製作影片時，後製空間更廣。

蘋果爹特別點出，過去高解析度影像往往動輒產出數GB的容量，如果沒有高速穩定的網路，備份或上傳過程會非常耗時。他直言，「中華電信網速快、涵蓋最廣，對於必須經常上傳大檔案的創作者而言，可說是唯一選擇。」

除了iPhone新機帶來的新功能與亮眼驚喜，蘋果爹也推薦今年讓他一樣有感的中華電信優惠方案，包括：

1. 舊換新加碼折抵$2,000。蘋果爹補充，今年加碼折價的門檻比以往更低，只要申辦精采5G月繳999元以上即可享有，推薦網友不用觀望、認真思考趁此機會換新機。

2. 申辦精采5G月繳1,399元以上，再送Apple購物金$2,000，可折抵iPad、Apple Watch、AirPods等蘋果周邊。蘋果爹也強調，Apple購物金優惠通常只有新機首賣期間才會推出，機會錯過就不再。

3. 每年最吸引像蘋果爹這樣的科技迷，不外乎就是中華電信獨家的「iPhone for Life」方案，只要搭配「Pi 拍錢包慢點付」，不僅能享受不對稱分期付款的彈性、輕鬆付款無壓力，合約期滿還有專員主動通知，提供優先登記新機的服務，每一年基本上都能比一般消費者更早拿到新機，搶先走在3C尖端！

4. 蘋果爹強調，「『iPhone for Life』最大的價值不只是省錢，而是省心。」因此這個方案特別適合每年都想用最新iPhone的人！

▲蘋果爹列出多項中華電信方案，同時主推「iPhone for Life」獨家方案，強調年年換新更省心。

從生活場景到專業分析，牙牙與蘋果爹的輪番開箱，在在展現了iPhone 17的獨特魅力！

想要在第一時間體驗到這些創新功能，共同的關鍵字仍是「中華電信」！不論是網速、涵蓋率還是優惠方案，透過中華電信就能讓iPhone 17的強大性能發揮到極致。今年，不管選擇「精采 5G 購機」或「iPhone for Life」，消費者都能享受多重優惠，讓換機不再只是單純升級，更是一次全面的進化體驗。

