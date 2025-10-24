　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲中國受眾佔了83%。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇市場近年來不斷擴大受眾，以緊湊狗血、不燒腦、霸總的劇情，迅速在全球擄獲一批劇迷，同時也捧紅不少短劇演員。市場調查機構Omdia近日發布報告指出，到2025 年全球微短劇收入預計將達到110億美元，海外受眾中，美國佔第1名。

▲「短劇」市場近年來相當熱門。（圖／翻攝自小紅書）

▲「短劇」市場近年來相當熱門。（圖／翻攝自小紅書）

據《新浪財經》報導，Omdia最新研究顯示，作為一種快速發展的短篇劇本影片形式，微短劇通常每集只有兩到三分鐘並以連載形式呈現，已經成為行動優先的影片娛樂中的重要類別。

▲▼捧紅不少短劇演員。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲也因此捧紅不少短劇演員。（圖／翻攝自小紅書，上同）

比較來看，微短劇的營收預計幾乎是免費廣告支援的串流電視（FAST）頻道的兩倍，Omdia預計，後者2025年全年營收將達58億美元。

該機構稱，微短劇正在重新定義數位時代的優質敘事。其具備短小精悍、易於獲取，同時兼具社群媒體的即時性，和電視劇的情感深度等特徵，在行動觀眾中越來越受歡迎。

▲台灣也有不少人愛看「短劇」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲台灣也有不少人愛看「短劇」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

Omdia研究顯示，全球超過60%的微短劇收入來自訂閱或付費交易，通常採用免費體驗後付費的模式，每位用戶平均收入（ARPU）可達每週20美元或每月80美元（，顯示出強大的變現潛力。

由於龐大的觀眾規模和行動觀看趨勢，中國市場貢獻了83%的總收入。中國之外，美國位居國際市場首位，其次是日本、韓國、英國和泰國，這些市場的微短劇接受度持續成長。

Omdia認為，短劇有望成為數位娛樂生態系統的核心組成部分，介於社群影片與傳統劇本電視之間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了
嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！　遭「電擊私密處」玩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

更多熱門

相關新聞

短劇《折腰》尺度太大慘遭下架　網點原因

短劇《折腰》尺度太大慘遭下架　網點原因

中國大陸電視劇《折腰》由劉宇寧、宋祖兒主演，今年五月開播後，緊湊的劇情加上演員們精湛的演技，迅速成為熱播劇，稱霸網路話題。短劇市場看準這波熱潮，也順勢推出《折腰》短劇版，怎料卻因「肉慾劇情」過多，遭市監局盯上，僅開播12小時便火速下架。

串流收視週榜／7新劇動畫排行大洗牌！《器子》全球第6數字出爐

串流收視週榜／7新劇動畫排行大洗牌！《器子》全球第6數字出爐

陸廣電總局開社群帳號！網喊開放「憑什麽禁耽美」

陸廣電總局開社群帳號！網喊開放「憑什麽禁耽美」

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半　男友現身下跪求婚

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半　男友現身下跪求婚

串流收視週榜／趙露思《許我耀眼》稱冠2平台　《器子》全球第3

串流收視週榜／趙露思《許我耀眼》稱冠2平台　《器子》全球第3

關鍵字：

微短劇中國短劇Omdia短劇

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面