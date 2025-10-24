霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

▲中國受眾佔了83%。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇市場近年來不斷擴大受眾，以緊湊狗血、不燒腦、霸總的劇情，迅速在全球擄獲一批劇迷，同時也捧紅不少短劇演員。市場調查機構Omdia近日發布報告指出，到2025 年全球微短劇收入預計將達到110億美元，海外受眾中，美國佔第1名。

▲「短劇」市場近年來相當熱門。（圖／翻攝自小紅書）

據《新浪財經》報導，Omdia最新研究顯示，作為一種快速發展的短篇劇本影片形式，微短劇通常每集只有兩到三分鐘並以連載形式呈現，已經成為行動優先的影片娛樂中的重要類別。

▲也因此捧紅不少短劇演員。（圖／翻攝自小紅書，上同）

比較來看，微短劇的營收預計幾乎是免費廣告支援的串流電視（FAST）頻道的兩倍，Omdia預計，後者2025年全年營收將達58億美元。

該機構稱，微短劇正在重新定義數位時代的優質敘事。其具備短小精悍、易於獲取，同時兼具社群媒體的即時性，和電視劇的情感深度等特徵，在行動觀眾中越來越受歡迎。

▲台灣也有不少人愛看「短劇」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

Omdia研究顯示，全球超過60%的微短劇收入來自訂閱或付費交易，通常採用免費體驗後付費的模式，每位用戶平均收入（ARPU）可達每週20美元或每月80美元（，顯示出強大的變現潛力。

由於龐大的觀眾規模和行動觀看趨勢，中國市場貢獻了83%的總收入。中國之外，美國位居國際市場首位，其次是日本、韓國、英國和泰國，這些市場的微短劇接受度持續成長。

Omdia認為，短劇有望成為數位娛樂生態系統的核心組成部分，介於社群影片與傳統劇本電視之間。