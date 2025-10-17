　
大陸 大陸焦點 特派現場

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸電視劇《折腰》由劉宇寧、宋祖兒主演，今年五月開播後，緊湊的劇情加上演員們精湛的演技，迅速成為熱播劇，稱霸網路話題。短劇市場看準這波熱潮，也順勢推出《折腰》短劇版，怎料卻因「肉慾劇情」過多，遭市監局盯上，僅開播12小時便火速下架。

▲▼短劇版《折腰》殺青預告曝光。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》短劇版開播不到一日便下架。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》短劇版開播不到一日便下架。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，短劇版《折腰》由吳希澤、岳雨婷主演，15日開播後，12小時內緊急遭到下架。劇組先前表示，為了不辜負觀眾期待，會忠於原著劇情，甚至以「長劇不敢拍，短劇全還原」作為宣傳噱頭。

《折腰》原著小說中，劇情出現男主角因被下了迷藥，難忍藥性，在浴池中緩解症狀時，拉住女主角的手伸入水中，幫自己「解藥」，而短劇版也按照原著還原該段劇情，瞬間登上微博熱搜，引起「車速過快」的尺度討論。

▲▼短劇版《折腰》因尺度問題遭政府盯上。（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇版《折腰》因尺度問題遭政府盯上。（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇版《折腰》殺青預告曝光。（圖／翻攝自微博）

短劇高度還原原著中「浴池療傷」、「香藥強吻」、「紗帳纏綿」等大尺度親密戲份，第7集即出現露骨圓房情節，包含喘息聲效及半裸鏡頭。而長劇版則為了過政府審核，均重新設計過劇情畫面，兩版形成強烈對比。

中國廣電總局近期為了整頓短劇亂象，正加強力度審視市場中，短劇版《折腰》適逢專項整治，平台（紅果短劇）主動下架規避風險。長劇版收視、討論表現亮眼，甚至可說是2025年最紅的古裝劇之一，反觀短劇版閃電上線又火速下架，引起熱議。

▲▼《折腰》短劇、長劇掀論戰。（圖／翻攝自微博）

▲▼《折腰》短劇、長劇掀論戰。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》短劇男主角「魏劭」由吳希澤飾演（左），長劇版則為劉宇寧飾演（右）。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》短劇女主角由岳雨婷飾演（左），長劇版則為宋祖兒（右）。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》短劇女主角「小喬」由岳雨婷飾演（左），長劇版則為宋祖兒飾演（右）。（圖／翻攝自微博）

不少長劇粉點出問題，主要是人設崩塌，原著中智謀型女主角「小喬」被弱化為，靠美色推動劇情的「媚態工具人」，權謀線大幅刪減；男主角「魏劭」缺乏梟雄氣質，被批陰柔如「面首」，讓人無法入戲。

短劇版也在網上引起抄襲質疑，被指照搬長劇版的分鏡、BGM（背景音樂）及軍旗設計，甚至捆綁長劇行銷卻貶低其演員，引發原著粉與長劇粉抵制。

▲▼《折腰》長劇版獲得亮眼成績。（圖／翻攝自微博）

▲▼《折腰》短劇、長劇掀論戰。（圖／翻攝自微博）

▲▼《折腰》短劇、長劇掀論戰。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》長劇版獲得亮眼成績。（圖／翻攝自微博，上同）

也有不少人出面緩頰，稱短劇特色就是「不燒腦、劇情快、狗血、親密戲份多」，僅是「口味不同」。不過至今為止，《折腰》短劇劇組都未公開回應下架風波等爭議。

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

大陸演員劉宇寧和宋祖兒演出的《折腰》爆紅，隨後也推出短劇版，由岳雨婷、吳希澤主演，15日正式播出，號稱劇情會「忠於原著」，而由於原著尺度極大，不乏各種激情橋段，該劇在上線不到24小時內便遭下架，引發網路熱烈討論。

串流收視週榜／7新劇動畫排行大洗牌！《器子》全球第6數字出爐

串流收視週榜／7新劇動畫排行大洗牌！《器子》全球第6數字出爐

短劇版《折腰》浴缸戲「破尺度」狂登熱搜

短劇版《折腰》浴缸戲「破尺度」狂登熱搜

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

5招教你養出趙露思般濃密髮量

5招教你養出趙露思般濃密髮量

