陸委會民調：7成5民眾支持賴清德國慶談話及兩岸政策

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會23日公布民調結果，逾7成5民眾支持總統賴清德今年國慶談話呼籲中國放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀（76.7%），強調加速打造「台灣之盾」，保護國人生命財產安全（75.5%）。陸委會指出，台灣主流民意支持總統賴清德國慶談話及政府兩岸政策，不認同中共「一中原則」、「九二共識」之政治主張及對台複合性施壓。

陸委會提到，據民調結果，近8成民眾（79.4%）贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分，中共當局沒有權利侵犯台灣」的說法，逾8成6（86.4%）支持政府主張只要對等尊嚴，台灣樂意跟中國大陸談判，透過交流合作達到和平共榮。

陸委會指出，調查也顯示，逾7成民眾（73.2%）支持政府主張先透過「小兩會」溝通好再恢復兩岸觀光的作法；6至7成以上民眾支持政府將常態化查核軍公教人員不得在中國大陸設戶籍、領用中共身分證件的作法（77.2%），以及對違規赴陸、港、澳之公務員予以處罰（63.8%）。

陸委會說，調查結果反映台灣人民堅定反對中共脅迫作為，維持長期穩定趨勢。7至8成以上民眾不認同中共說「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是真正的台海現狀」（81.8%），及不認同「只有堅持『一中原則』和『九二共識』，台海和平才有保障」的說法（69.9%）。

近9成民眾（87.8%）不認同中共軍機艦在我周邊活動，刻意逾越海峽中線，及近8成5不認同（83.7%）中共針對我軍方人員發布懸賞通告，並公布個人資料，誣陷其從事的國防工作是犯罪行為之作法。

陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢、維持現狀，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國「互不隸屬」，才是客觀事實。2019年1月2日「習五條」已提出「一國兩制台灣方案」，並將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，實則是「三位一體」的對台政策，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣、推進統一，都沒有中華民國的生存空間，已為台灣主流民意堅決反對。

陸委會呼籲，兩岸關係良性發展是雙方共同的責任，中共當局應務實面對台灣主流民意，放棄對台的負面行徑，與我政府進行不設前提的溝通對話、化解分歧，方能促進兩岸間相互理解、真正改善兩岸關係。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在114年10月17日至20日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00%。