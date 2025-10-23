　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會民調：7成5民眾支持賴清德國慶談話及兩岸政策

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會23日公布民調結果，逾7成5民眾支持總統賴清德今年國慶談話呼籲中國放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀（76.7%），強調加速打造「台灣之盾」，保護國人生命財產安全（75.5%）。陸委會指出，台灣主流民意支持總統賴清德國慶談話及政府兩岸政策，不認同中共「一中原則」、「九二共識」之政治主張及對台複合性施壓。

陸委會提到，據民調結果，近8成民眾（79.4%）贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分，中共當局沒有權利侵犯台灣」的說法，逾8成6（86.4%）支持政府主張只要對等尊嚴，台灣樂意跟中國大陸談判，透過交流合作達到和平共榮。

陸委會指出，調查也顯示，逾7成民眾（73.2%）支持政府主張先透過「小兩會」溝通好再恢復兩岸觀光的作法；6至7成以上民眾支持政府將常態化查核軍公教人員不得在中國大陸設戶籍、領用中共身分證件的作法（77.2%），以及對違規赴陸、港、澳之公務員予以處罰（63.8%）。

陸委會說，調查結果反映台灣人民堅定反對中共脅迫作為，維持長期穩定趨勢。7至8成以上民眾不認同中共說「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是真正的台海現狀」（81.8%），及不認同「只有堅持『一中原則』和『九二共識』，台海和平才有保障」的說法（69.9%）。

近9成民眾（87.8%）不認同中共軍機艦在我周邊活動，刻意逾越海峽中線，及近8成5不認同（83.7%）中共針對我軍方人員發布懸賞通告，並公布個人資料，誣陷其從事的國防工作是犯罪行為之作法。

陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢、維持現狀，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國「互不隸屬」，才是客觀事實。2019年1月2日「習五條」已提出「一國兩制台灣方案」，並將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，實則是「三位一體」的對台政策，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣、推進統一，都沒有中華民國的生存空間，已為台灣主流民意堅決反對。

陸委會呼籲，兩岸關係良性發展是雙方共同的責任，中共當局應務實面對台灣主流民意，放棄對台的負面行徑，與我政府進行不設前提的溝通對話、化解分歧，方能促進兩岸間相互理解、真正改善兩岸關係。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在114年10月17日至20日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
修杰楷閃兵陷爭議！楊祐寧坦言：沒有關心他
全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程
快訊／中信金晚間發布重訊
桃園成功攔截405kg疑豬瘟後腿肉！全在冷凍庫
快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令
柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」　本人親回：已截圖
國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖
客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉
中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

陸委會民調：7成5民眾支持賴清德國慶談話及兩岸政策

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

卓榮泰下令資料不當外洩首長需負責　藍：這不是心虛什麼是心虛？

力挺基層運動！吳沛憶捐選舉補助款成立運動基金　助桌球小將追夢

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

陸委會民調：7成5民眾支持賴清德國慶談話及兩岸政策

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

卓榮泰下令資料不當外洩首長需負責　藍：這不是心虛什麼是心虛？

力挺基層運動！吳沛憶捐選舉補助款成立運動基金　助桌球小將追夢

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

儒哥結婚3個月當爸「我好感動」　嗨曬全家福：老婆是最棒的

中信金力挺台灣影響力投資協會立足國際辦論壇　倡議永續金融生態系

邵雨薇床戰屈中恆「本來是陳妍希」　一講吳慷仁笑了：口音沒有變

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

《回魂計》10殘酷金句：最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望

快訊／非洲豬瘟堵破口　海關4路出手加大查核

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

快訊／帶刀男衝基隆地檢署！拒過安檢情緒失控　警迅速壓制送醫

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

政治熱門新聞

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

新北前議員張瑞山辭世　享壽71歲

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善籲中央嚴格執行

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

NCC委員提名羅慧雯：中天問題在於製造假新聞

北市府、新壽分手費多少？　她試算：47.25億

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

更多熱門

相關新聞

台灣曾向大陸索取非洲豬瘟資料　未獲回應

台灣曾向大陸索取非洲豬瘟資料　未獲回應

台中養豬場疑似出現非洲豬瘟病例，引起全國關注。陸委會副主委、發言人梁文傑23日透露，我方過去曾向對岸索取非洲豬瘟的資料，但未獲任何回應。

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不溝通才是障礙

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不溝通才是障礙

關鍵字：

陸委會民調賴清德國慶演說

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面