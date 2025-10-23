台灣曾向大陸索取非洲豬瘟資料　未獲任何回應

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台中養豬場疑似出現非洲豬瘟病例，引起全國關注。陸委會副主委、發言人梁文傑23日透露，我方過去曾向對岸索取非洲豬瘟的資料，但未獲任何回應。

梁文傑在例行記者會上提到，2018年大陸首先爆發非洲豬瘟疫情時，我方農業部（當時為農委會）曾經透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」向對方索取資料，可是沒有獲得任何回應。

梁文傑指出，但由於兩岸都是世界動物組織及WTO的成員，按照規定，有相關的疫情資料都要報給WOAH（世界動物組織）和WTO（世界貿易組織），所以後來也可以得到大陸方面的資料，「目前應該也是依照這個方式在走。」

▼台中梧棲出現疑似非洲豬瘟病例，事發養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）



梁文傑強調，目前的案例還是疑似，尚未確定，一旦結果確定出爐，我方也會向WOAH和WTO報告，「如果對岸想要資料的話，我們不會小氣，我們樂於提供。」

至於我方會否向對岸就非洲豬瘟的防控「取經」，梁文傑認為，台灣應該可以做得更好，因為大陸從2018年爆發至今，已屠宰170多萬頭豬，但各地還是不斷有疫情爆發，並沒有很好的解決。

梁文傑還說，台灣不管是針對口蹄疫還是其他疫情的經驗，相信會做得更好，所以也沒有必要跟對方學習，「比如說武漢肺炎，我覺得台灣做的就是更好。」