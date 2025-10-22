國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不願溝通才是障礙

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正21日表示不會接受陸方「九二共識」及「一中原則」等政治前提，被國台辦批評「為兩岸對話協商製造障礙」。對此，陸委會22日表示，中共堅持沒有中華民國生存空間的「一中原則」和「九二共識」的政治前提，不願與我方就攸關兩岸民眾福祉的具體問題溝通，才是製造兩岸對話協商的障礙。

陸委會提到，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢、維持現狀，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國「互不隸屬」才是客觀事實與台海現狀。在2015年「馬習會」後，國民黨雖稱「九二共識」是兩岸間的「通關密語」，惟實則中共於2019年1月2日宣布「習五條」，提出「一國兩制台灣方案」，並將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」。

陸委會指出，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」是「三位一體」的對台政策，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣、推進統一，都沒有中華民國的生存空間，已為台灣主流民意堅決反對。

陸委會強調，中共堅持沒有中華民國生存空間的「一中原則」和「九二共識」的政治前提，不願與我方就攸關兩岸民眾福祉的具體問題溝通，才是製造兩岸對話協商的障礙。

陸委會說，依最新民調與長期調查均顯示，「一中原則」和「九二共識」也為大多數國人無法接受。

陸委會也呼籲中共，應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓，務實面對台灣主流民意，與我合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定的責任。