大陸 大陸焦點 特派現場

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

▲▼ 美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

緬甸邊境電信詐騙園區被多國聯手清剿，四大家族在大陸陸續判刑，過程中，美國太空探索技術公司（SpaceX）曾被揪出在斷網後仍為電詐園區提供服務，對此，SpaceX近日宣佈已在當地識別並停用超過2500台「星鏈（Starlink）」設備，引起美國國會關注並主動調查。

▲▼ 緬甸軍方突襲KK園區。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸軍方突襲KK園區。（圖／達志影像／美聯社）

《新華社》報導，美國太空探索技術公司（SpaceX）副總裁勞倫·德雷爾10月21日在社交媒體上說，該公司已在緬甸電詐園區周邊識別出超過2500台「星鏈」設備，並使其不能運轉。德雷爾在帖文中說，在緬甸「疑似詐騙中心周邊」，該公司「主動識別」並使超過2500台「星鏈」設備不能運轉。」

此前，緬甸國防軍對靠近泰國邊境的電詐園區展開清剿，於克倫邦「KK園區」查獲30套星鏈接收器及配件，並抓捕逾2000名涉詐人員。調查顯示，自今（2025）年初中、緬、泰三方聯合行動後，園區仍透過星鏈天線恢復網路連線，部分建築屋頂裝有多達80根天線。

▲▼從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

▲從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

美國國會聯合經濟委員會已於7月啟動對SpaceX的調查，要求其說明星鏈設備如何流入緬北詐騙園區，並可能傳喚執行長馬斯克出庭。該委員會主席瑪吉·哈桑指出，美方早已警告星鏈應防止被東南亞犯罪集團濫用，但目前仍有大量設備在詐騙據點運作。

亞太互聯網資訊中心數據顯示，星鏈在今（2025）年7月至9月間已成為緬甸最大網路供應商，儘管在2月之前並未獲得當地網路接入許可。美國政府上月亦對19個緬甸與柬埔寨的電詐組織及個人實施制裁，並揭露2024年美國公民因東南亞詐騙損失高達百億美元，較去年激增六成。

至於SpaceX是否間接為詐騙集團提供網路支持，美方官員直言，若屬實，將涉及嚴重的企業監管與跨國犯罪責任問題。

10/21 全台詐欺最新數據

關鍵字：

SpaceX緬甸電詐國會網路供應商

