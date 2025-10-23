　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

▲護國宮太子爺回鑾，爐主陳冠樺率一家三代與公司夥伴接駕。（圖／桃園護國宮 陳乃瑋攝）
▲護國宮太子爺回鑾，爐主陳冠樺率一家三代與公司夥伴接駕。（圖／桃園護國宮提供）

生活中心／綜合報導

現代宮廟經營，不只講求信仰，更講究精神傳承與品牌化的實踐。桃園護國宮太子爺「五夜暗訪」，即使天公不作美，仍澆不熄信眾的熱情與虔誠。狂風暴雨的四天行程到迎接回鑾高潮。當地大同里長與里民們拿著火把接駕，並成群列隊在雨中跟著一起走，照亮回宮之路。

夜巡陣頭最後在風雨中回到桃園護國宮，爐主陳冠樺一家三代與公司團隊設置爐主壇及當地信眾，施放長達180秒煙火，照亮絢爛夜空，現場，太子爺釘椅、小武轎、巡案轎與主帥轎一字排開。

▲小朋友最愛的東森YOYO家族，讓現場充斥笑聲。（桃園護國宮 楊睿麟攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲參加的小朋友讓現場充斥笑聲。（圖／桃園護國宮提供）

爐主完成遶境回顧這段經歷說道：「從一開始的偶然參與，到承擔爐主，不只是緣分更是一份責任與祝福。也希望能盡己所能，陪伴護國宮走過這一年，把平安與福氣分享給更多人。」

抖音知名網紅「水果小公主」范紫緹，過去曾遭受網路霸凌，她提到在最無助時有信仰陪伴走過低潮。之後，甚至讓她的公司人數從十多位變成上百位，「能扛太子爺公的轎子，對我來說真的很感恩。」她含淚說道。

完成這一趟的五夜暗訪後，即將迎來農曆九月九日（國曆10/29）太子爺的生日，因此今日義子義女也拿出蛋糕提前慶生，場面溫馨。

▲知名網紅「水果小公主」范紫緹曾得太子爺幫助，五天扛轎回饋感恩（圖／桃園護國宮 陳乃瑋攝）

▲網紅「水果小公主」范紫緹曾得太子爺幫助，五天扛轎回饋感恩（圖／桃園護國宮提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程
稱代領普發1萬現金　他「寄出3本存摺」損失51萬元
宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

快訊／20:41南投縣中寮鄉規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區明繼續停班停課

快訊／20:28南投中寮規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

明天連假首日「國道11處地雷」　國5南下可能連塞11小時　

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

快訊／20:41南投縣中寮鄉規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區明繼續停班停課

快訊／20:28南投中寮規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

明天連假首日「國道11處地雷」　國5南下可能連塞11小時　

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

被醫師宣判僅剩半年壽命　這位導演活下來了

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

生活熱門新聞

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

即／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

他回國見1成分「精美禮盒要銷毀」　下場恐罰百萬

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

1日4震中部人想起921　縣府發文

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

連假明登場！　「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

800萬圓夢獎金開徵中　帝亞吉歐KEEP WALKING計畫開跑　

800萬圓夢獎金開徵中　帝亞吉歐KEEP WALKING計畫開跑　

「KEEP WALKING 夢想資助計畫」22 年來持續鼓勵台灣民眾用夢想實踐社會改變，已成為台灣最具規模與影響力的圓夢平台。第 22 屆徵件活動即日起正式起跑，徵件至12月15日17:00 截止。本屆以「夢想並肩 永續同行」為主題，凡年滿 20 歲之中華民國國民，皆可以個人或團隊形式報名，最終選出10組得主，提供高達新台幣800萬元總獎金與孵化培訓課程模組。

中信金力挺台灣影響力投資協會立足國際辦論壇　倡議永續金融生態系

中信金力挺台灣影響力投資協會立足國際辦論壇　倡議永續金融生態系

金管會公布第四屆永續金融評鑑指標　近百家金融機構受評

金管會公布第四屆永續金融評鑑指標　近百家金融機構受評

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

關鍵字：

ESGSDGs永續宮廟遶境回鑾

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面