黃衣大軍風雨無阻　桃園護國宮太子爺遶境創紀錄



▲護國宮太子爺回鑾，爐主陳冠樺率一家三代與公司夥伴接駕。（圖／桃園護國宮提供）

生活中心／綜合報導

現代宮廟經營，不只講求信仰，更講究精神傳承與品牌化的實踐。桃園護國宮太子爺「五夜暗訪」，即使天公不作美，仍澆不熄信眾的熱情與虔誠。狂風暴雨的四天行程到迎接回鑾高潮。當地大同里長與里民們拿著火把接駕，並成群列隊在雨中跟著一起走，照亮回宮之路。

夜巡陣頭最後在風雨中回到桃園護國宮，爐主陳冠樺一家三代與公司團隊設置爐主壇及當地信眾，施放長達180秒煙火，照亮絢爛夜空，現場，太子爺釘椅、小武轎、巡案轎與主帥轎一字排開。

▲參加的小朋友讓現場充斥笑聲。（圖／桃園護國宮提供）

爐主完成遶境回顧這段經歷說道：「從一開始的偶然參與，到承擔爐主，不只是緣分更是一份責任與祝福。也希望能盡己所能，陪伴護國宮走過這一年，把平安與福氣分享給更多人。」

抖音知名網紅「水果小公主」范紫緹，過去曾遭受網路霸凌，她提到在最無助時有信仰陪伴走過低潮。之後，甚至讓她的公司人數從十多位變成上百位，「能扛太子爺公的轎子，對我來說真的很感恩。」她含淚說道。

完成這一趟的五夜暗訪後，即將迎來農曆九月九日（國曆10/29）太子爺的生日，因此今日義子義女也拿出蛋糕提前慶生，場面溫馨。

▲網紅「水果小公主」范紫緹曾得太子爺幫助，五天扛轎回饋感恩（圖／桃園護國宮提供）