　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

▲▼史鎮康。（圖／記者許權毅攝）

▲九州博弈案被告前記者史鎮康說，檢方取證程序有問題。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

九州博弈集團涉嫌洗錢438億案，該集團上層被告史鎮康、陳奕宏、洪文忠以及李孟修被起訴後，今天（23日）就限制出境是否延長出庭接受法官訊問，前TVBS記者史鎮康出庭後控訴，檢方當初是違法取證，利用他案扣留後裁定發還手機的空檔，違法拿到手機並採證，取得證據的程序有問題。

檢方起訴指出，陳政谷是該九州集團總裁，史鎮康擔任成固公司負責人，聽命於陳政谷，陳奕宏是陳政谷小弟，洪文忠指揮操控賭博網站，都是集團高階幹部，李孟修則是關鍵剛谷集團發起人，聽命陳政谷管理剛谷公司，利用第三方支付系統提供博弈集團洗錢。

今日中院開庭，針對史鎮康、陳奕宏、洪文忠以及李孟修是否延長限制出境出海訊問，由法官林申棟訊問。

陳奕宏與辯護人表示，尊重法院決定，但是自己有固定居所，家中有父母跟小孩，不可能逃亡；洪文忠與辯護人認為，已經被諭知500萬重保，加上案件從一開始都是積極配合，也無他國國籍，請求解除限制；李孟修與辯護人說，尊重法院，但請法院依比例審酌是否有必要性。

前記者史鎮康與律師強調，事業跟家庭都在台灣，沒有逃亡可能性，加上本案遭查扣的手機，是檢方利用他案已經由院方發還後，自行取得後強行解密，有違法取證一事，不能依此作為限制人身自由的依據，不符合比例原則與刑事訴訟法。 

檢方主張，4名被告涉犯組織、賭博、洗錢以及詐欺等罪嫌重大，且有共犯在逃，4人又屬於集團上層成員，李孟修曾躲藏於菲律賓，遭通緝後才落網，均有延長限制出境出海必要，法官林申棟諭知候核辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

白安遭反鎖家門外！　自招「無法獨立生活」：需要有人照顧我

盧秀燕未出席記者會　副市長：已兩度主持應變會議

《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

社會熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

快訊／新莊槍擊案！1男一下車頸部中彈」　搶救無效亡

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

相關新聞

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店 網揭祕類賭博玩法

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店 網揭祕類賭博玩法

大陸潮玩圈風行的盲盒抽賞遊戲，讓不少玩家陷入失控的金錢漩渦。浙江一名女子因沉迷某潮玩平台的「福袋盲盒」，3年內花掉超過百萬元人民幣，連開的服裝店和劇本殺店都因此倒閉。她無奈說，「抽盲盒就像賭博，我控制不住自己。」而平台則否認玩法涉賭，強調抽賞機制「公平透明」。

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

「單眼皮五分頭」騙走20萬　他挨告判無罪理由曝

「單眼皮五分頭」騙走20萬　他挨告判無罪理由曝

女董座助詐團洗錢51億　檢扣8千萬精品+2100萬現金

女董座助詐團洗錢51億　檢扣8千萬精品+2100萬現金

小英男孩收黑錢　北檢聲請延押2個月

小英男孩收黑錢　北檢聲請延押2個月

關鍵字：

九州集團博弈洗錢史鎮康

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面