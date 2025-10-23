九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

▲九州博弈案被告前記者史鎮康說，檢方取證程序有問題。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

九州博弈集團涉嫌洗錢438億案，該集團上層被告史鎮康、陳奕宏、洪文忠以及李孟修被起訴後，今天（23日）就限制出境是否延長出庭接受法官訊問，前TVBS記者史鎮康出庭後控訴，檢方當初是違法取證，利用他案扣留後裁定發還手機的空檔，違法拿到手機並採證，取得證據的程序有問題。

檢方起訴指出，陳政谷是該九州集團總裁，史鎮康擔任成固公司負責人，聽命於陳政谷，陳奕宏是陳政谷小弟，洪文忠指揮操控賭博網站，都是集團高階幹部，李孟修則是關鍵剛谷集團發起人，聽命陳政谷管理剛谷公司，利用第三方支付系統提供博弈集團洗錢。

今日中院開庭，針對史鎮康、陳奕宏、洪文忠以及李孟修是否延長限制出境出海訊問，由法官林申棟訊問。

陳奕宏與辯護人表示，尊重法院決定，但是自己有固定居所，家中有父母跟小孩，不可能逃亡；洪文忠與辯護人認為，已經被諭知500萬重保，加上案件從一開始都是積極配合，也無他國國籍，請求解除限制；李孟修與辯護人說，尊重法院，但請法院依比例審酌是否有必要性。

前記者史鎮康與律師強調，事業跟家庭都在台灣，沒有逃亡可能性，加上本案遭查扣的手機，是檢方利用他案已經由院方發還後，自行取得後強行解密，有違法取證一事，不能依此作為限制人身自由的依據，不符合比例原則與刑事訴訟法。

檢方主張，4名被告涉犯組織、賭博、洗錢以及詐欺等罪嫌重大，且有共犯在逃，4人又屬於集團上層成員，李孟修曾躲藏於菲律賓，遭通緝後才落網，均有延長限制出境出海必要，法官林申棟諭知候核辦。