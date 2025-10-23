　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店　網揭祕類賭博玩法

▲陸平台讓玩家讓玩家重度參與潮玩公仔盲盒抽賞機制陷賭博疑雲。（圖／翻攝極目新聞）

▲陸平台讓玩家讓玩家重度參與潮玩公仔盲盒抽賞機制陷賭博疑雲。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸潮玩圈風行的盲盒抽賞遊戲，讓不少玩家陷入失控的金錢漩渦。浙江一名女子因沉迷某潮玩平台的「福袋盲盒」，3年內花掉超過百萬元人民幣，連開的服裝店和劇本殺店都因此倒閉。她無奈說，「抽盲盒就像賭博，我控制不住自己。」而平台則否認玩法涉賭，強調抽賞機制「公平透明」。

▲陸平台讓玩家讓玩家重度參與潮玩公仔盲盒抽賞機制陷賭博疑雲。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，玩家藍女士介紹，該款潮玩平台在二手潮玩交易市場中規模最大、名聲最響，主打盲盒等的二手交易和興趣分享功能。在該潮玩APP內，福袋的入口並不顯眼，她第一次接觸還是靠朋友分享。

藍女士解釋，這款APP主打潮玩交易與分享，「福袋」則由個人賣家發佈，玩家花30到200元（人民幣，下同）不等的價格參與抽取，有機會拿到價值上千元的隱藏款。

藍女士表示，表面上看起來是遊戲，但它設計得像賭博，抽不到就想再來一次，自己第一次花30元抽中普通款，第二次開始想追夢中稀有款，「抽了五次才中一個，結果花的錢比直接買還多。」

▲陸平台讓玩家讓玩家重度參與潮玩公仔盲盒抽賞機制陷賭博疑雲。（圖／翻攝極目新聞）

隨著投入越來越多，藍女士漸漸意識到自己「掉進坑裡」，但又很難停下來，「有一次我一晚上抽了十幾次，越想挽回損失就花得越多，最後才發現自己根本出不來。」

▲陸平台讓玩家讓玩家重度參與潮玩公仔盲盒抽賞機制陷賭博疑雲。（圖／翻攝極目新聞）

除了玩家，連「車主」（賣家）也叫苦連天。杭州的于女士自今（2025）年6月起以「車主」身分經營福袋，每袋售價40元，至今投入約1萬元，「最近連著五車都賠錢，虧了兩千多。」她無奈表示，「平台應該把概率平衡一點，現在發車也賠、抽車也賠，真是倒楣！」

對此，平台方面則回應稱，福袋抽賞過程符合規定，並採用「多重檢驗機制」確保公平，外界所謂「概率不均」或「涉賭設計」純屬誤解。不過，多名玩家仍指出，平台鼓勵中獎者上傳開箱影片、以高讚換獎勵，等於「變相引導參與」，讓人更難抽身。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

關鍵字：

盲盒潮玩賭博消費平台博弈

