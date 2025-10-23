國人盼普發萬元！　行政院還沒收到立院函文：收到後儘速說明規劃

▲國人期盼的普發萬元預計11月開始執行，但目前法條仍未送出立法院。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金1萬元的預算2360億。行政院今（23日）表示，目前還有收到立法院的函文，一旦收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」歲出共編列5500億，立法院減列52億9870萬5000元，其中包含普發現金2360億；另外，預留200億空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

依照慣例，法案三讀通過後將由立法院送至總統府，總統要在10天內公告。而法案要求在1個月內實施，財政部長莊翠雲日前表示，17日立法院三讀通過，總統在次週公告，公告當天財政部就會開記者會說明，「11月上旬就可按次序發放」；發放方式部分，將比照先前普發現金6000元的方式辦理。

對於韌性特別條例部分，行政院發言人李慧芝說，立法院還沒有送到行政院來，目前還有收到。一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

