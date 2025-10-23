川普貿易戰敗給中國　美專家示警：台灣恐成犧牲品

▲美國專家示警，隨著美國在貿易戰中節節敗退，台灣恐成犧牲品。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國在與中國的貿易戰中節節敗退，美國外交軍事雜誌《國家利益》（National Interest）專文分析，美國可能正在重新評估其對外承諾，尤其是對台灣的安全保障，這對台灣來說是一個不容忽視的警鐘。

資深國安新聞編輯魏切特（Brandon J. Weichert）撰文表示，美國總統川普在美中貿易戰中退縮，因為美國似乎處於劣勢。儘管美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，中國正面臨一場大衰退或嚴重的經濟蕭條，並試圖將全球經濟拉入深淵，但事實是，中國已經成功在貿易問題上把美國逼入絕境。

文中指出，中國在全球稀土市場有壓倒性的主導地位，北京憑藉稀土這項王牌，有效削弱了美國的攻勢，並迫使美國作出重大讓步，包括川普近期批准輝達（NVIDIA）向中國科技公司出售先進晶片，儘管最新的尖端晶片仍受限制。

不僅如此，川普政府近期還取消了原先對台承諾的4億元軍售案，但這些武器對台灣防衛至關重要。儘管川普政府此舉是為了結束貿易戰所作出的策略，但中國並未改變在稀土問題上的強硬立場，這使得局勢向北京方面傾斜。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

儘管美中雙方最後仍可能達成某種協議，但美國在貿易戰中的不利表現，無疑是美中關係未來走向的重要警示。這對台灣來說，尤為不妙，因為台灣似乎已成了美中貿易戰中的犧牲品。

從川普政府取消軍售協議的舉動來看，美國在川普執政期間似乎並未真正投入保衛這個受到威脅的島嶼。換句話說，台灣可能必須自力更生。北京顯然意識到這一點，這也是為什麼中國在處理台灣問題時變得越來越咄咄逼人且自信。

美國在貿易戰中的失利，以及川普為貿易戰而放棄台灣的態度，顯示出一旦中國對台灣採取軍事行動，美國可能無法有所作為。

正如中國牢牢掌控全球稀土礦物開採和加工設施上，北京已經花費至少10年時間增強其在第一島鏈，尤其是針對台灣的力量投射能力。同時，中國還穩步發展了阻止美國進入第一島鏈的能力，以備其發動攻擊時使用。

▲中國持續強化對第一島鏈的投射能力，圖為山東號航母（上）、055型飛彈驅逐艦（下）。（圖／日本防衛省）

文中認為，正如貿易戰所揭示的那樣，如果中國決定攻擊台灣，美國幾乎無能為力，也不太可能伸出援手。台灣需要制定一套新策略來應對北京，而這套策略必須盡可能減少對美國的依賴，因為在台灣最需要幫助的時候，美國可能不會出手。

貿易戰向世界發出了一個警告：美國正在重新考量其承諾。這並不完全是因為美國希望放棄這些承諾，而是因為美國不得不承認自己在一些關鍵領域已被對手超越，比如稀土礦業以及對第一島鏈的控制力。這是冷戰結束後美國近三十年來放鬆警惕的必然後果。

如果中國近期攻擊台灣，台灣可能只能孤軍奮戰。