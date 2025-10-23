　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,批發市場,傳統市場,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,搶購,攤商,紓困,經濟,消費者物價指數,CPI,通膨,景氣。（圖／記者李毓康攝）

▲台中傳出養豬場有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，地方中央緊急啟動應變機制圍堵。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台中傳出養豬場有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，北市議員許淑華說，台北市政府應立刻啟動疫情防堵措施，規劃跨局處的聯合稽查，針對北市各大通路抽驗，確保產品皆符合法規與衛生標準，並且說明台北市各單位是否受「禁運、禁宰」影響，肉品供應狀況是否出現波動。

許淑華表示，農業部於收到案情的第一時間，緊急下令撲殺195頭豬隻。並宣布全國「禁運、禁宰豬隻5天」；總統賴清德宣布在台中設立前進應變所；基隆、台中、雲林、高雄等地方政府也都紛紛啟動對策，但台北市政府至今仍然「狀況外」。

許淑華要求蔣萬安，即刻規劃跨局處的聯合稽查，針對北市各大通路抽驗，確保產品皆符合法規與衛生標準；說明台北市各單位是否受「禁運、禁宰」影響，肉品供應狀況是否出現波動；積極向市民宣導豬瘟防疫的正確知識，「非洲豬瘟不會傳染給人類」。

許淑華說，請大家提高警覺、落實防疫，但無需感到恐慌。台灣曾一度創下長達7年的非洲豬瘟防堵成績，創造本土畜牧產業上千億的產值。這次爆發疑似案例，更需要中央地方一起攜手，共同度過疫情難關。

