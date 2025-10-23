台中傳非洲豬瘟！28頭疫豬已流入肉品市場　市府急追流向

▲▼台中市副市長黃國榮（上）和農業局長張敬昌（下）昨日召開記者會，說明非洲豬瘟處理過程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、葉品辰／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨（22）日緊急宣布自中午12時起，全國豬隻「禁運、禁宰」5天，並全面禁止使用廚餘養豬，並證實該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬至大安肉品市場，部分豬肉恐已流入市面，正全力追查這批豬肉的流向。

市府農業局也證實，該養豬場在10月13日仍有出豬至「大安肉品市場」，共28頭豬已完成屠宰流程，部分豬肉可能流入市面。

▲▼ 動保處針對爆發非洲豬瘟的私人養豬場進行消毒 。（圖／記者許權毅攝）

根據市府調查，該豬場早在10月10日就有豬隻陸續死亡，但動保處14日前往訪視時並未採樣、通報。對此，台中市農業局長張敬昌解釋，當時獸醫師與動保人員並未發現豬隻有流鼻血、耳朵瘀青、血痢等典型非洲豬瘟徵兆，因此未進一步採樣送驗。直到20日再度接獲通報，已有117頭豬異常死亡，才緊急採樣送台北化驗，並於21日下午6點半確認疑似感染。

張敬昌坦言，目前正全力追查這批豬肉的流向，並與中央及市場單位合作追蹤，監控是否已進入消費端。他強調，市府將針對相關場區、運銷商與屠宰場進行全面檢測與追蹤，以防疫情擴散，呼籲民眾勿恐慌、勿購買來路不明豬肉製品。