生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

一名網友不滿鄉下小藥局販售的成藥價格較高。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲一名網友不滿鄉下小藥局販售的成藥價格較高。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

鄉下地區由於交通不便、商家稀少，加上物流成本高，許多商品價格反而比都市還貴。近日就有一名網友抱怨，自己在鄉下小藥局買成藥，一盒8顆賣170元，但連鎖藥局一盒24顆售價僅330元，讓他傻眼道「我快昏倒了！」

該名網友在Threads發文表示，當天自己在鄉下小藥局買了2盒普拿疼伏冒加強錠，1盒8顆要價170元，但回家路上越想越怪，查看手機的發票紀錄才知道，過去在某連鎖藥局買同款成藥，1盒24顆只要330元，讓他無奈直呼「真的不要在鄉下小藥局買成藥」、「我快昏倒了」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「鄉下地方有藥買就不錯了」、「鄉下有藥局要感恩了」、「小叫貨量成本壓不下來正常」、「170也沒多貴，正常建議售價而已」、「你是沒有去過costco？小包裝一定會比大包裝貴幾塊」、「買多便宜不是合理嗎？我這鄉下小藥局伏冒加強24顆的才賣310，會員300呦」、「圖方便就別在意人家賺你的錢，如果真要如此，便利商店也賺你很多錢啊，那你還是會去啊」。

也有人指出，「開藥局的我：哇賺了10元」、「他賺的價差並沒有比Uber Eats抽成還多你知道嗎？可能大概5至10塊」、「買藥這樣算CP值我也服了，我是鄉下藥局的小藥師」、「我就是在鄉下藥局的藥師，雖然你這價格不是我這邊的價格，但偏遠地區光是運費就比市區更高了，而且賣170利潤只有10元，對160元就是我的中盤商進貨價，並且我還要確定不會放到過期報廢以免虧錢，你以為普拿疼伏冒錠賣170我們能抽多少？」

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

