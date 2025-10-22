快訊／違建電梯害員工摔13米慘死　印刷大廠董座涉2罪30萬交保

▲白紗科技印刷公司內違建電梯釀員工摔死，林姓負責人今晚30萬交保。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市白紗科技印刷公司昨日晚間傳出離奇死亡案，一名李姓員工搭乘電梯踩空，重摔13米死亡。檢方今日傳訊白紗科負責人林男，複訊後認定涉犯過失致死、職安法，諭知30萬元交保候傳，另電梯公司人員將擇期傳訊。至於李男死因，檢方今日相驗後，確定是意外導致死亡，已經核發死亡證明書，無須解剖。

昨日晚間7點多，李姓員工（44歲）從公司內一樓要搭乘到三樓辦公室，結果到三樓步出電梯時，電梯無預警持續往上升，導致李男踩空摔倒，人又跌落10多米深的電梯井，當場無生命跡象，消防局獲報到場，直接在地下一樓接觸到李男，趕緊將人送醫，仍宣告不治。

▲白紗科技內電梯被查出是違建。（圖／中市府提供）



不只如此，白紗科技印刷內該部電梯，今日被中市府都發局查出，原本是管道間，結果卻擅自增設升降設備，依違反建築法裁處建築物所有權人6萬元罰鍰。

今日下午，檢警會同法醫在中國附醫進行相驗，李男家屬由公司人員陪同到場。家屬不願多談，僅說沒有太多質疑處，一切交給檢警釐清就好。據了解，家屬並未對公司提告，今日已經收到檢方相驗結果，確定死因為意外。