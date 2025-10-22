上櫃印刷大廠「奪命電梯」曝！被揪違規增設先開罰　家屬悲痛認屍

▲台中印刷公司電梯意外，現場為一台小型電梯。（圖／中市府提供）



記者許權毅／台中報導

台中一間印刷大廠昨日晚間傳出一起離奇死亡案，一名李姓員工搭乘電梯至3樓，結果踏出時電梯突然往上升，導致李男踩空，又跌落電梯井慘死。市府今前往勒令停止使用，還揪出該電梯是違規增設，開罰6萬。家屬今日下午現身相驗，低調回應一切交給警方調查。

昨日晚間7點多，李姓員工（44歲）從公司內一樓要搭乘到三樓辦公室，結果到三樓步出電梯時，電梯無預警持續往上升，導致李男踩空摔倒，人又跌落10多米深的電梯井，當場無生命跡象，消防局獲報到場，直接在地下一樓接觸到李男，趕緊將人送醫，仍宣告不治。

▲▼都發局發現，該電梯為私自增設，不符合規定，開罰6萬。（圖／中市府提供）



該公司是印刷大廠，還是上櫃公司，今日上午媒體在外守候，但該公司拒絕受訪。中市府都發局今日派員前往，張貼「昇降設備勒令停止使用」告示並設置封鎖線管制現場。

都發局指出，該昇降設備屬原管道間違規擅自增設的設備，已違反《建築法》第73條第2項等規定，依法裁處建築物所有權人6萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期未改善或未補辦者，得連續處罰。

都發局表示，市府將依內政部「建築物昇降設備與機械停車設備傷亡事故通報及調查作業原則」立即啟動應變與調查程序，後續將會同專業檢查機構（台灣立體停車機械產業協會）進行調查，並督促業者依規拆除設備，恢復原狀或委託建築師補辦變更使用執照程序，後續須等依規完成申請，和竣工檢查合格、取得使用許可證後，才可恢復使用。

▲▼該公司人員今日下午陪同家屬前往相驗。（圖／記者許權毅攝）



今日下午，檢警會同法醫在中國附醫進行相驗，家屬由該公司人員陪同到場。李男家屬悲痛低調不願多談，僅說沒有太多質疑公司或是電梯公司人員的地方，一切都交給警察調查中，其餘不便多談。