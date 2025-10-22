非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

▲投入動物疾病診斷與研究工作超過40年的李淑慧博士表示。（圖／記者許敏溶攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中梧棲一家養豬場日前傳出豬隻死亡，經檢驗確認感染非洲豬瘟。專家指出，此次分離出的病毒基因與越南流行的重組病毒株極為相近，尤其在CVR變異區與越南第一、第二型重組株相似。台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，越南目前非洲豬瘟疫情嚴峻，當地雖有核准疫苗，但無法有效抵抗現行變異病毒株，中國大陸走私自越南的疫苗也難以控制疫情。

農業部今日證實台中豬場爆發非洲豬瘟，並立即啟動七項防疫措施，包括自中午起全台豬隻禁運禁宰5天，後續視疫情再調整。農業部長陳駿季宣布，該場剩餘195頭豬隻已於今早全面撲殺，力求防堵疫情擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李淑慧進一步說明，非洲豬瘟病毒被稱為「世紀病毒」，最長可在環境中存活15周，其中高達九成病毒來自廚餘。她強調，即使經過充分烹煮也難以徹底殺死病毒，目前全球尚無有效疫苗，呼籲養豬戶不要輕信坊間疫苗或生物製品，唯一防範之道就是落實生物安全措施。台灣過去七年在防疫上表現良好，現階段仍需全力切斷感染鏈，守住養豬產業安全。

據《農傳媒》報導，獸醫研究所所長鄧明中補充，病毒分離時間通常需4至7天，最長可能達3周。此次案例採用WOAH常用引子序列，針對P72與CVR基因片段進行分析，P72基因相似度達98.1％，但CVR基因變異明顯，與越南主要病毒株高度雷同，顯示台灣面臨的病毒類型與越南疫情有密切關聯。