　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

▲▼投入動物疾病診斷與研究工作超過40年的李淑慧博士表示。（圖／記者許敏溶攝）

▲投入動物疾病診斷與研究工作超過40年的李淑慧博士表示。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中梧棲一家養豬場日前傳出豬隻死亡，經檢驗確認感染非洲豬瘟。專家指出，此次分離出的病毒基因與越南流行的重組病毒株極為相近，尤其在CVR變異區與越南第一、第二型重組株相似。台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，越南目前非洲豬瘟疫情嚴峻，當地雖有核准疫苗，但無法有效抵抗現行變異病毒株，中國大陸走私自越南的疫苗也難以控制疫情。

農業部今日證實台中豬場爆發非洲豬瘟，並立即啟動七項防疫措施，包括自中午起全台豬隻禁運禁宰5天，後續視疫情再調整。農業部長陳駿季宣布，該場剩餘195頭豬隻已於今早全面撲殺，力求防堵疫情擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李淑慧進一步說明，非洲豬瘟病毒被稱為「世紀病毒」，最長可在環境中存活15周，其中高達九成病毒來自廚餘。她強調，即使經過充分烹煮也難以徹底殺死病毒，目前全球尚無有效疫苗，呼籲養豬戶不要輕信坊間疫苗或生物製品，唯一防範之道就是落實生物安全措施。台灣過去七年在防疫上表現良好，現階段仍需全力切斷感染鏈，守住養豬產業安全。

據《農傳媒》報導，獸醫研究所所長鄧明中補充，病毒分離時間通常需4至7天，最長可能達3周。此次案例採用WOAH常用引子序列，針對P72與CVR基因片段進行分析，P72基因相似度達98.1％，但CVR基因變異明顯，與越南主要病毒株高度雷同，顯示台灣面臨的病毒類型與越南疫情有密切關聯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸國台辦開FB帳號追蹤已破5000人　台人留言狂刷「于朦朧」
排球王子昔痛罵「偷吃男很糟」　被爆劈腿河北彩伽
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應
日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應了

低壓走向出爐「豪大雨再2天」！還有一波東北季風有感變冷

快訊／北市陽明山國小23日停班停課　文大、華岡、格致改遠距教學

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

雨何時停？今年首道東北季風過境　鄭明典說「關鍵原因」

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

非洲豬瘟蔓延！桃園府跨單位總動員　10道防線全面防堵

高雄26萬頭豬無異狀！4措施防堵非洲豬瘟　全面禁餵廚餘

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應了

低壓走向出爐「豪大雨再2天」！還有一波東北季風有感變冷

快訊／北市陽明山國小23日停班停課　文大、華岡、格致改遠距教學

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

雨何時停？今年首道東北季風過境　鄭明典說「關鍵原因」

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

非洲豬瘟蔓延！桃園府跨單位總動員　10道防線全面防堵

高雄26萬頭豬無異狀！4措施防堵非洲豬瘟　全面禁餵廚餘

編制僅16人！傷患常苦等救護車　投縣議員要求補實中興消防分隊員額

兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威脅論悖論」

直擊／Google Cloud 最新企業解決方案　全民輕鬆寫AI Agent

奧迪「雙門電動概念跑車」在德國上路了！取得官方認證預告2027量產

硬撐有礙健康！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

陸國台辦開FB帳號追蹤已破5000人　台人留言狂刷「于朦朧」

史瑞克式戀愛是什麼？找「條件差」對象反更安心　背後4大動機曝光

暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！

日排球王子昔痛罵「偷吃男很糟」　被爆劈腿河北彩伽急撇清

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

【殯儀館前玩命】4工人9樓高鷹架作業　「零防護」驚險畫面曝

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

非洲豬瘟多可怕？專家嘆：你不是豬你不懂

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

更多熱門

相關新聞

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

香港衛生署衛生防護中心22日通報首例屈公病死亡病例，患者為一名77歲老翁，患有慢性疾病。

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

高雄4措施防堵非洲豬瘟　全面禁廚餘養豬

高雄4措施防堵非洲豬瘟　全面禁廚餘養豬

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

關鍵字：

非洲豬瘟養豬場台中防疫措施疫情

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

小煜把金鐘獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面