生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低壓走向出爐「豪大雨再2天」！還有一波東北季風有感變冷

▲▼ 。（圖／翻攝weathernerds）

▲台灣旁的低壓不利發展，將往南逐漸減弱。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚8時30分針對豪雨事件最新說明，今晚至明天（22日至23日）宜蘭縣、新北市地區台北市山區仍有局部豪雨發生，但因發生較大規模或較劇烈豪雨機率逐漸降低，已經解除加強預報作業，預估降雨趨勢正在緩解，至於台灣東方的低壓系統正逐步往南、經過巴士海峽，會隨時間逐步減弱。

降雨趨勢

氣象署預報中心資深預報員葉致均表示，目前北部、宜蘭、花蓮仍有持續性降雨，但整體降雨情況與前幾天相比有逐步緩和的趨勢，明顯降雨的機率正在逐步降低。至於位於台灣東南方海面的低壓系統，預計將持續南移經過巴士海峽，且因不利發展，會隨時間逐步減弱。

截至今晚8時累積雨量部分，台北陽明山鞍部已達1427毫米。新北超過1000毫米，宜蘭超過900毫米，基隆、桃園約600毫米上下。

▼這波豪雨已在台北山區降下破1400毫米的雨量 。（圖／中央氣象署，下同）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

未來一周天氣型態仍以東北季風為主，迎風面的北部跟東半部地區容易出現降雨，明、後（24日）水氣仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區以及大台北山區雨勢持續，並有發生局部大雨或豪雨的機會。桃園以北及花蓮地區也會有局部大雨發生。

葉致均指出，預計25日（周六）東北季風稍有減弱的空檔，但北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區仍有局部大雨機會，但雨量會稍有減緩，入夜後由於北方冷高壓南下，26、27日（周日、下周一）將有另一波東北季風增強影響，水氣開始有逐步減少的趨勢，屆時降雨範圍將主要集中在基北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

溫度變化

葉致均說，由於持續受東北季風影響，北部宜蘭地區本周溫度偏涼，低溫約21至22度，高溫約25度上下；中南部、花東高溫可達28到32度，低溫在24至25度範圍。未來有「明顯轉涼」的狀況。

風浪

不只豪雨，這波東北季風影響下，沿海的風浪仍偏強，且有長浪發生的機率，包括東北季風及低壓的雙重影響下，蘭嶼出現13級強陣風，綠島及澎湖12級，新北、苗栗、台中、彰化、恆春、馬祖出現11級的紀錄。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

