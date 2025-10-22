雨何時停？今年首道東北季風過境　鄭明典說「關鍵原因」

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，接下來到連假，東北季風影響為主，北東濕涼有雨，天氣不熱，尤其北東下雨更涼，不過顯著降雨在24日（周五）趨緩，但26日（周日）還有一波東北季風增強，再次降溫，秋意有感。

氣象署預報，接下來到連假，台灣天氣仍受東北季風影響為主，不熱，高溫降、早晚稍涼，尤其北部、東半部下雨更涼，至於顯著降雨，則在24日晚起有較為有感的好轉，但北東還是較容易下雨。預計明天（23日）至24日東北季風影響，偏涼、水氣多，北東仍有豪大雨發生機率，天氣稍涼；到了25日又一波東北季風增強，再次轉涼，尤其北部宜蘭更有感，水氣還會更少。

前氣象局長鄭明典根據美國全球預報系統、平均海平面氣壓觀測圖指出，台灣西北方有一塊紅色大大的範圍，就是這波東北季風的源頭高壓，範圍很大、強度也不弱。主高壓其實是偏北出海，一股往南的分裂高壓，在台灣附近和台灣東南側的低壓區對峙，高、低壓接近，氣壓梯度變大，帶來強勁的東北季風通過台灣海峽，部分東北季風還繞道台灣東側南下。

鄭明典進一步說明，這是今年第一道顯著的東北季風通過台灣，而台灣北方海面的海溫相對偏高，因此提供東北季風較多的水氣，加上台灣東測的偏東風也不弱，再提供更多的水氣，所以台灣北部和東北部，從19日晚開始就是強風夾帶大雨，幾乎沒有終止過。

鄭明典表示，22日下半天後，東北季風把暖濕的東風推到台灣東方海面，接下來的東北季風水氣將逐漸降低，氣象署目前的定量降水預報已經開始反應降雨趨緩的趨勢了。