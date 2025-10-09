LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！Lazy Cats塞滿聊天室超萌

▲LINE近日有多款貼圖、主題可以免費下載。（示意圖／記者鄺郁庭攝）
記者曾筠淇／綜合報導
LINE上近日不僅有多款免費貼圖可以下載，官方還推出2款「免費主題」，讓用戶下載試用。只要在期限內下載，即可免費使用15天！《ETtoday新聞雲》整理出2款主題的下載連結，以及近期熱門的9款免費貼圖連結，供讀者參考。
Lazy Cats主題｜下載請點此
下載期限：2025年10月16日 9:59
下載條件：加入/解除封鎖「LINE貼圖最前線」官方帳號即可下載
使用效期：15天
Nyanko and Kuma PARTY×PARTY主題｜下載請點此
下載期限：2025年10月16日 9:59
下載條件：加入/解除封鎖「LINE貼圖最前線」官方帳號即可下載
使用效期：15天
LINE發票管家 × liao1o1o｜下載請點此
下載期限：2025年11月05日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE購物 × 企鵝皮蛋｜下載請點此
下載期限：2025年11月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 鯊茶醬｜下載請點此
下載期限：2025年10月31日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE禮物 × 紅貴賓酷比｜下載請點此
下載期限：2025年11月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
基隆長輩照護平台-海洋城市健康生活｜下載請點此
下載期限：2025年10月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
FINAL FANTASY XIV 繁體中文版-夥伴們日常｜下載請點此
下載期限：2025年10月17日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天
LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作｜下載請點此
下載期限：2025年10月29日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
嚦咕×曾莞婷女神，陪你輕鬆玩轉每一天！｜下載請點此
下載期限：2025年10月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物品牌名店 × 白木耳｜下載請點此
下載期限：2025年10月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
