　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！Lazy Cats塞滿聊天室超萌

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲LINE近日有多款貼圖、主題可以免費下載。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE上近日不僅有多款免費貼圖可以下載，官方還推出2款「免費主題」，讓用戶下載試用。只要在期限內下載，即可免費使用15天！《ETtoday新聞雲》整理出2款主題的下載連結，以及近期熱門的9款免費貼圖連結，供讀者參考。

Lazy Cats主題｜下載請點此

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限：2025年10月16日 9:59
下載條件：加入/解除封鎖「LINE貼圖最前線」官方帳號即可下載
使用效期：15天

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

Nyanko and Kuma PARTY×PARTY主題下載請點此

下載期限：2025年10月16日 9:59
下載條件：加入/解除封鎖「LINE貼圖最前線」官方帳號即可下載
使用效期：15天

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE發票管家 × liao1o1o下載請點此

下載期限：2025年11月05日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 企鵝皮蛋下載請點此

下載期限：2025年11月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 鯊茶醬下載請點此

下載期限：2025年10月31日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE禮物 × 紅貴賓酷比下載請點此

下載期限：2025年11月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

基隆長輩照護平台-海洋城市健康生活下載請點此

下載期限：2025年10月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

FINAL FANTASY XIV 繁體中文版-夥伴們日常下載請點此

下載期限：2025年10月17日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天

免費貼圖

LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作下載請點此

下載期限：2025年10月29日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

嚦咕×曾莞婷女神，陪你輕鬆玩轉每一天！下載請點此

下載期限：2025年10月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 白木耳下載請點此

下載期限：2025年10月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

國慶日「國道11處塞車熱區」　國5南下恐塞11小時

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因　其他店員：笑不出來

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！Lazy Cats塞滿聊天室超萌

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發　屬兔收入狂翻倍

周年慶登場！Global Mall飲品買1送1候車開喝　漢神巨蛋衝27.7億

黑心豬大腸風暴延燒！台東縣衛生局查核抽驗　結果曝光

台積電1張140萬！她月薪3萬「真的買不起」　過來人看傻：好好工作

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

國慶日「國道11處塞車熱區」　國5南下恐塞11小時

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因　其他店員：笑不出來

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！Lazy Cats塞滿聊天室超萌

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發　屬兔收入狂翻倍

周年慶登場！Global Mall飲品買1送1候車開喝　漢神巨蛋衝27.7億

黑心豬大腸風暴延燒！台東縣衛生局查核抽驗　結果曝光

台積電1張140萬！她月薪3萬「真的買不起」　過來人看傻：好好工作

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

快訊／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

國慶晚會逾2萬人次入場　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實曝最後見面

【輸贏在彎道】村運阿公阿嬤騎電動代步車！彎道飆速嗨翻

生活熱門新聞

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

薇閣中學遭爆「5男2女不當行為」　校方怒斥謠言：已報警

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

林口某雙語幼兒園要告了！發布正式聲明稿

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場崩潰

林口某幼兒園「聲明稿曝光」

Fumi阿姨「醫學系友人突傳1張圖」！北捷嬤現身台大

更多熱門

相關新聞

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

使用者注意！即時通訊軟體LINE公告，系統自2025年11月4日起，結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，屆時將無法繼續使用傳訊息和通話功能。此次限制有3類用戶受影響，包括仍使用iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE的舊機型、系統停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下的蘋果裝置，以及Android 7.1.2以下版本的手機。

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

代辦事項「1招絕不會忘」　男友LINE名稱驚呆萬人

代辦事項「1招絕不會忘」　男友LINE名稱驚呆萬人

媽常用聯絡人名單「她一看笑哭」　一票秒懂

媽常用聯絡人名單「她一看笑哭」　一票秒懂

關鍵字：

LINE免費貼圖免費主題

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面