　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

▲▼巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）。（圖／翻攝自X／@raulatorre）

▲巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）。（圖／翻攝自X／@raulatorre）

記者詹詠淇／台北報導

第151屆「各國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Union, IPU）大會19日至23日於瑞士日內瓦舉行，我國南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）也出席本次會議，並於21日透過社群平台X發布為台灣發聲影片，力挺台灣有權參與IPU，外交部長林佳龍也轉發貼文，誠摯感謝友邦對台灣國際參與的堅定支持。

拉多雷表示，多邊主義所面臨的問題，不應透過孤立或排除來解決，而必須透過更多的多邊合作化解。拉多雷強調，「所有的人民的聲音都應被傾聽」，台灣的2,300萬人民應在各國議會聯盟中擁有發聲的權利。

拉多雷進一步指出，「各國議會聯盟」成立之初所抱持的民主理想，正是台灣2,300萬人民所代表的意義。他強調，他的發言不僅是為台灣人民發聲，也是對全球民主與包容理念的堅持，未來將持續在中東、歐洲、亞洲及全球倡議和平。

林佳龍回應，誠摯感謝拉多雷議長堅定支持台灣參與國際論壇的正義立場，台灣與巴拉圭同樣堅信和平、民主與自由的價值，期待兩國在這些原則的基礎上持續攜手前行。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲
郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
被酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應
Netflix《回魂計》突發道歉影片：對不起騙大家　網嘴角失
閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

洪健益酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應

新壽放手T17、T18「分手費」40億？　李四川：坐下來談才知道

快訊／明天就與新壽合意解約！　蔣萬安：與輝達溝通最新狀況

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟「台中推拖拉釀大禍」：拖10天才採檢

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

洪健益酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應

新壽放手T17、T18「分手費」40億？　李四川：坐下來談才知道

快訊／明天就與新壽合意解約！　蔣萬安：與輝達溝通最新狀況

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟「台中推拖拉釀大禍」：拖10天才採檢

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢　雙燃料船改為雙燃料預備

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

90後陸劇男神TOP10！《凡人修仙傳》楊洋排名第六、劉宇寧第二

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席兼秘書長

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

新壽放手T17、T18　蔣萬安1800出面回應

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

快訊／明天就和新壽解約！　蔣萬安：與輝達溝通最新狀況

更多熱門

相關新聞

關切林佳龍出版計畫！徐巧芯超好奇書名　還自曝是粉絲

關切林佳龍出版計畫！徐巧芯超好奇書名　還自曝是粉絲

外交部長林佳龍日前遭爆利用外交部預算出版新書，還動用外交人員撰寫。外交部則澄清，並未以外交部預算出版的規劃。國民黨立委徐巧芯今（22日）質詢時也好奇林佳龍的出版計畫，並透露自己是書粉，林佳龍的書她都看過，很好奇書名是什麼。林佳龍則說，目前還沒決定名字，但得到委員的支持他會更有動力。

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部強勢回擊

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部強勢回擊

台灣成川習會籌碼？　林佳龍：川普不想談、有沙盤推演

台灣成川習會籌碼？　林佳龍：川普不想談、有沙盤推演

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍這樣說

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍這樣說

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

關鍵字：

IPU巴拉圭林佳龍外交部各國議會聯盟

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面