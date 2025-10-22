挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

▲巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）。（圖／翻攝自X／@raulatorre）

記者詹詠淇／台北報導

第151屆「各國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Union, IPU）大會19日至23日於瑞士日內瓦舉行，我國南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）也出席本次會議，並於21日透過社群平台X發布為台灣發聲影片，力挺台灣有權參與IPU，外交部長林佳龍也轉發貼文，誠摯感謝友邦對台灣國際參與的堅定支持。

拉多雷表示，多邊主義所面臨的問題，不應透過孤立或排除來解決，而必須透過更多的多邊合作化解。拉多雷強調，「所有的人民的聲音都應被傾聽」，台灣的2,300萬人民應在各國議會聯盟中擁有發聲的權利。

拉多雷進一步指出，「各國議會聯盟」成立之初所抱持的民主理想，正是台灣2,300萬人民所代表的意義。他強調，他的發言不僅是為台灣人民發聲，也是對全球民主與包容理念的堅持，未來將持續在中東、歐洲、亞洲及全球倡議和平。

林佳龍回應，誠摯感謝拉多雷議長堅定支持台灣參與國際論壇的正義立場，台灣與巴拉圭同樣堅信和平、民主與自由的價值，期待兩國在這些原則的基礎上持續攜手前行。