　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超好奇書名！徐巧芯關切林佳龍出版計畫　自曝是粉絲：大家都在期待

▲▼外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍日前遭爆利用外交部預算出版新書，還動用外交人員撰寫。外交部則澄清，並未以外交部預算出版的規劃。國民黨立委徐巧芯今（22日）質詢時也好奇林佳龍的出版計畫，並透露自己是書粉，林佳龍的書她都看過，很好奇書名是什麼。林佳龍則說，目前還沒決定名字，但得到委員的支持他會更有動力。

立法院外交及國防委員會今（22日）邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，並請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席備詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時向林佳龍將出新書一事表達恭喜之意，並好奇書名是什麼？林佳龍回應，還沒決定好書名，而這本書這是根據他的施政理念、業務報告，以及要落實到各單位推動的配套。他也自己出錢，以形成他的政策論述、跟社會溝通。

林佳龍指出，他過往也出版過《經濟日不落國：新國際雁行聯合艦隊》，在擔任交通部長期間推出《交通彩繪家-林佳龍與人本交通的創新治理》，說明Uber問題的解決、TPASS定期票、無人機、電動車政策等。

徐巧芯則稱讚，她覺得很好，「我沒有批評你的意思」，也沒有反對，有政策讓更多人都知道是好事，只是好奇書名叫什麼？林佳龍回應，還沒有想好，並指出這本書不是用外交部的預算，是個人出資，他從來不用公家預算，因為很麻煩，林佳龍也解釋書中內容有哪些。徐巧芯則要林佳龍不用說這麼多，到時候出版了她會閱讀這個大作，因為大家都在期待。

林佳龍反問，「要不要我先送幾本我以前出版的給委員參考一下？」徐巧芯回應，「我看過、我看過！我一向是您書籍的粉絲，我都看過」，所以才會好奇標題是什麼？預計什麼時候出版？林佳龍說，沒有預計要出版，但隨時都可以做出來，因為是進行中的政策。

林佳龍也詢問徐巧芯，認為用什麼方式會比較合適？徐巧芯回應，她都是開放式的，「我只是好奇」。林佳龍說，那很好，得到委員的支持，他更有這個動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃
台中「奪命電梯」曝光！　違規增設先罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟「台中推拖拉釀大禍」：拖10天才採檢

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

快訊／新壽同意「合意解約」放手T17、T18　蔣萬安1800出面回應

民進黨提名王美惠參選嘉義市長　賴清德親披競選背帶

超好奇書名！徐巧芯關切林佳龍出版計畫　自曝是粉絲：大家都在期待

台中市非洲豬瘟採樣延宕甩鍋獸醫？　綠轟不道德：市府做了什麼

民進黨提4人選戰2026　林國漳尚未入黨、何欣純讚選對會好眼光

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟「台中推拖拉釀大禍」：拖10天才採檢

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

快訊／新壽同意「合意解約」放手T17、T18　蔣萬安1800出面回應

民進黨提名王美惠參選嘉義市長　賴清德親披競選背帶

超好奇書名！徐巧芯關切林佳龍出版計畫　自曝是粉絲：大家都在期待

台中市非洲豬瘟採樣延宕甩鍋獸醫？　綠轟不道德：市府做了什麼

民進黨提4人選戰2026　林國漳尚未入黨、何欣純讚選對會好眼光

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

舒淇首部執導電影…找「大咖女神」唱主題曲　邱澤教9m88獨門秘訣

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席兼秘書長

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

新壽放手T17、T18　蔣萬安1800出面回應

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

更多熱門

相關新聞

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部強勢回擊

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部強勢回擊

針對美國總統川普說「中國無意犯台」，中國外交部發言人郭嘉昆昨表示，台灣是「中國領土不可分割的一部分」、「台灣問題純屬中國內政」。對此，外交部發言人蕭光偉今（22日）嚴正駁斥中方不實謬論，呼籲中國政府理性正視事實，並停止誤導國際視聽。

台灣成川習會籌碼？　林佳龍：川普不想談、有沙盤推演

台灣成川習會籌碼？　林佳龍：川普不想談、有沙盤推演

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍這樣說

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍這樣說

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

日本首位女首相！高市早苗當選　外交部祝賀

日本首位女首相！高市早苗當選　外交部祝賀

關鍵字：

林佳龍徐巧芯外交部出書

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面