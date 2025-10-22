超好奇書名！徐巧芯關切林佳龍出版計畫　自曝是粉絲：大家都在期待

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍日前遭爆利用外交部預算出版新書，還動用外交人員撰寫。外交部則澄清，並未以外交部預算出版的規劃。國民黨立委徐巧芯今（22日）質詢時也好奇林佳龍的出版計畫，並透露自己是書粉，林佳龍的書她都看過，很好奇書名是什麼。林佳龍則說，目前還沒決定名字，但得到委員的支持他會更有動力。

立法院外交及國防委員會今（22日）邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，並請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席備詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時向林佳龍將出新書一事表達恭喜之意，並好奇書名是什麼？林佳龍回應，還沒決定好書名，而這本書這是根據他的施政理念、業務報告，以及要落實到各單位推動的配套。他也自己出錢，以形成他的政策論述、跟社會溝通。

林佳龍指出，他過往也出版過《經濟日不落國：新國際雁行聯合艦隊》，在擔任交通部長期間推出《交通彩繪家-林佳龍與人本交通的創新治理》，說明Uber問題的解決、TPASS定期票、無人機、電動車政策等。

徐巧芯則稱讚，她覺得很好，「我沒有批評你的意思」，也沒有反對，有政策讓更多人都知道是好事，只是好奇書名叫什麼？林佳龍回應，還沒有想好，並指出這本書不是用外交部的預算，是個人出資，他從來不用公家預算，因為很麻煩，林佳龍也解釋書中內容有哪些。徐巧芯則要林佳龍不用說這麼多，到時候出版了她會閱讀這個大作，因為大家都在期待。

林佳龍反問，「要不要我先送幾本我以前出版的給委員參考一下？」徐巧芯回應，「我看過、我看過！我一向是您書籍的粉絲，我都看過」，所以才會好奇標題是什麼？預計什麼時候出版？林佳龍說，沒有預計要出版，但隨時都可以做出來，因為是進行中的政策。

林佳龍也詢問徐巧芯，認為用什麼方式會比較合適？徐巧芯回應，她都是開放式的，「我只是好奇」。林佳龍說，那很好，得到委員的支持，他更有這個動力。