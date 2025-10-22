　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）召開中執會，會中討論「2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召何欣純、林國漳、陳瑩、王美惠。據轉述，黨主席賴清德致詞時表示，不論是今天要討論議決的四位提名候選人，還是未來提名的人選，希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持。

據轉述，賴清德表示，首先，我要向各位報告，此次建請徵召提名的四個縣市長候選人，有三位是傑出的國會戰將：何欣純委員、陳瑩委員、王美惠委員，以及一位備受推崇的法律人林國漳律師，他們都是長期深耕地方，十分了解縣市發展所需，且深受肯定的卓越人才。

賴清德指出，我從政以來，深知成功的國家治理，可以造福人民，幫助國家整體發展，而一切的政治治理，都是從地方開始，有好的地方政治，才會有好的國家政治。賴舉例，像是高雄市，在歷任民進黨籍市長及團隊用心治理下，解決各項的問題。從過去黃色小鴨的城市行銷，到現在的演唱會經濟，不但讓高雄成功躍升為國際矚目的城市，也讓世界更多人認識台灣這美麗的國家。

賴清德提到，誠如已故美國眾議院歐尼爾議長說過：「所有的政治都是地方政治」，因為地方政治每踏出正確的一小步，不斷累積，國家才有機會大步向前。明年的地方大選，不論是對黨、對地方，乃至對國家來說，都非常重要。因此，民進黨必須以最謹慎、負責的態度，舉薦優秀的縣市長人選，來為人民服務，讓台灣的發展能持續向前邁進。

賴清德強調，不論是今天要討論議決的四位提名候選人，還是未來提名的人選，我希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
非洲豬瘟可怕在哪？　9大QA一次看
坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒？　製作單位發聲
快訊／豬瘟衝擊營養午餐！　縣府急改菜單
快訊／鄭麗文首波人事出爐　李乾龍回鍋接副主席、秘書長
一票人力挺坤達！不捨喊：會等他回來　留言2派戰翻
剛開園就虐兒！　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰
快訊／非洲豬瘟入侵　賴清德發聲了
驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席兼秘書長

民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

賴清德：非洲豬瘟「非人畜共通傳染病」　已派農業部次長進駐台中

曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

台中爆非洲豬瘟　黃捷籲全民支持政府防疫措施：共同防堵假消息散布

蔣萬安赴民進黨團報告　綠議員聚焦輝達、普發現金嗆「蔣廢話」

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部嗆：不實謬論

台灣是習近平眼中的蘋果　林佳龍：對川習會有沙盤推演

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席兼秘書長

民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

賴清德：非洲豬瘟「非人畜共通傳染病」　已派農業部次長進駐台中

曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

台中爆非洲豬瘟　黃捷籲全民支持政府防疫措施：共同防堵假消息散布

蔣萬安赴民進黨團報告　綠議員聚焦輝達、普發現金嗆「蔣廢話」

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部嗆：不實謬論

台灣是習近平眼中的蘋果　林佳龍：對川習會有沙盤推演

沒當黃子韜伴郎「劉宇寧尬笑回應了」！背後原因曝光　婚禮暖舉被讚爆

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

高雄小港漁港傳火警！漁船起火濃煙竄天　消防灌水搶救中

查扣詐團的麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

董至成攜手長輩錄實境！連曬10小時中暑脫皮　自嘆不如曝秘辛

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

燕子口堰塞湖暫未擴大　太魯閣高山地區明起部分開放

「超辣真空戰袍」挨轟不雅！曾莞婷回擊酸民：裡面那件不叫內褲

苗栗騎士雨中倒路邊！路人喊他沒反應　報案發現已死亡多時

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席、秘書長

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

更多熱門

相關新聞

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

全台豬肉供應鏈面臨嚴峻挑戰！台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天。對此，總統賴清德表示，為了防範疫情擴散，已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作為。他提醒，非洲豬瘟「不是人畜共通傳染病」，請國人不需恐慌。

曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧遞交徵召意願書

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧遞交徵召意願書

關鍵字：

民進黨何欣純賴清德2026大選王美惠林國漳陳瑩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

表面溫和實則非常固執三大星座！

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面