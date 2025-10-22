民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）召開中執會，會中討論「2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召何欣純、林國漳、陳瑩、王美惠。據轉述，黨主席賴清德致詞時表示，不論是今天要討論議決的四位提名候選人，還是未來提名的人選，希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持。

據轉述，賴清德表示，首先，我要向各位報告，此次建請徵召提名的四個縣市長候選人，有三位是傑出的國會戰將：何欣純委員、陳瑩委員、王美惠委員，以及一位備受推崇的法律人林國漳律師，他們都是長期深耕地方，十分了解縣市發展所需，且深受肯定的卓越人才。

賴清德指出，我從政以來，深知成功的國家治理，可以造福人民，幫助國家整體發展，而一切的政治治理，都是從地方開始，有好的地方政治，才會有好的國家政治。賴舉例，像是高雄市，在歷任民進黨籍市長及團隊用心治理下，解決各項的問題。從過去黃色小鴨的城市行銷，到現在的演唱會經濟，不但讓高雄成功躍升為國際矚目的城市，也讓世界更多人認識台灣這美麗的國家。

賴清德提到，誠如已故美國眾議院歐尼爾議長說過：「所有的政治都是地方政治」，因為地方政治每踏出正確的一小步，不斷累積，國家才有機會大步向前。明年的地方大選，不論是對黨、對地方，乃至對國家來說，都非常重要。因此，民進黨必須以最謹慎、負責的態度，舉薦優秀的縣市長人選，來為人民服務，讓台灣的發展能持續向前邁進。

賴清德強調，不論是今天要討論議決的四位提名候選人，還是未來提名的人選，我希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持。