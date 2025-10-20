男子腹部劇痛！檢查發現「手錶卡食道」　腸內有鐵片、鏍絲釘

▲男子因劇烈腹痛就診，醫師檢查後發現，他的食道裡竟卡著一只手錶，大腸內也有其他異物。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名34歲男子因劇烈腹痛被家人緊急送往醫院就診，醫師檢查後驚訝發現，他的食道裡竟卡著一只手錶，讓醫療團隊當場傻眼。

根據《鏡報》報導，印度齋浦爾（Jaipur）一名男子因疼痛難耐、無法進食或飲水，被送到醫院急診。醫師替他進行掃描時意外發現異常陰影，發現他食道裡卡著一只手錶，另外在大腸內還有多塊鐵片、螺帽和螺絲。

院方隨後進行長達3小時的手術，透過腹部的小切口，將所有異物成功取出。手術過程被拍下，畫面中可見醫師從男子腹中拉出手錶的一刻，讓人震驚不已。男子是在9日入院，術後目前恢復情況良好，目前尚不清楚男子為何會吞食手錶等異物。

過去在台灣也曾發生類似事件，有一名20歲女子在2014年因腹痛半年就醫，醫師在胃鏡檢查中發現胃裡竟有一支長約10公分的鋼筆，雖被胃酸侵蝕仍可辨識。她隨後接受手術取出，醫師指出若再拖延恐引發腹膜炎甚至喪命。

此外，2019年南韓也有男子為了舒緩焦慮，長期吞食石頭、瓶蓋與硬幣，直到出現劇烈腹痛就醫，醫師發現他的胃裡塞滿異物，重達2公斤，最後也經手術取出。