印度女大生遭性侵！　男同學洩慾後噁問「要吃事後藥嗎」

印度邦加羅爾（Bengaluru）驚傳校園性侵案，21歲男大生高達（Jeevan Gowda）在校內男廁性侵女同學，事後竟然還詢問受害者是否需要服用避孕藥，案情細節披露之後，引爆輿論怒火。

《新德里電視台》報導，受害者就讀邦加羅爾南部一間私立工程學院，10日下午1點30分至1點50分之間，卻在學校男廁遭到性侵。惡狼高達已於15日落網，將依據印度刑法第64條性侵罪起訴。

根據警方調查，案發當天午休期間，高達多次致電要求女同學到建築系大樓7樓見面，隨後竟強行親吻對方。受害者試圖搭電梯離開，仍遭一路跟蹤至6樓，最後被拖進男廁侵犯。

警方透露，高達犯案前鎖門並奪走受害者手機，事後竟還致電詢問「妳要吃（事後避孕）藥嗎？」受害者深感痛苦又害怕，因此5天後才在父母陪同下前往警局報案。

由於案發樓層未裝設監視器，警方仍在積極蒐證並進行現場重建。至於該間私立工程學院迄今尚未公開回應。

此案也引發一場政治風波，反對黨印度人民黨（BJP）痛批，在執政黨國大黨（INC）統治下，地方治安逐漸敗壞，已致函全國婦女委員會（NCW）要求派員調查。

