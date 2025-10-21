四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

▲雲林縣長張麗善主持四湖大排治理工程動工典禮，地方民代與居民齊聚見證治水新進展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

四湖大排四湖鄉無名橋以下(埤尾、蚵寮地區)河段治理工程昨（20）日舉行動工典禮。縣長張麗善表示，四湖大排治理工程包括堤岸加高、新設水閘門等項目，結合已完成應急工程，提升大排防洪標準，保障沿線農田、村落免於水患威脅。

四湖大排為四湖鄉北側、口湖鄉南邊主要排水系統，全長約6.66公里，集水面積1455公頃。該排水中游段因地層下陷、護岸高度不足，每逢豪雨或颱風侵襲，周邊農田、村落常因排水溢流淹水，去年凱米颱風淹水面積達670公頃，當地農作物、家園受創嚴重。

▲四湖大排現有防洪功能已不足以應付極端氣候防汛標準。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，四湖大排現有防洪功能已不足以應付極端氣候防汛標準，是縣府積極推動治理工作重點區域排水之一。凱米颱風後，立委張嘉郡、丁學忠除第一時間與她前往勘災，經多次與地方會勘後，配合縣府治理計畫，積極向水利署爭取並獲核8000多萬元經費，進行四湖大排中游河段治理及應急工程。



目前應急工程已完成，形成初步防護網。今天動工的四湖鄉埤尾部落至口湖鄉蚵寮村河段治理工程，預計明年颱風季來臨前完工。立委丁學忠表示，因應極端氣候，治水工程非常重要。凱米颱風災害縣府在非常短的時間內提出周詳治理計畫，讓他與張嘉郡委員、許宇甄委員向水利署爭取經費，能快速獲得核定，治理工程已完成逾70%發包，展現高執行力，不僅讓鄉親家園安全更有保障，他們在中央爭取經費也更有信心。

縣府水利處表示，四湖大排無名橋以下(埤尾、蚵寮地區)河段治理工程，包括左岸改善加高1702.5公尺、右岸改善加高1596.2公尺、道路改善4560公尺與新設水閘門6處。完善既有護岸的保護功能，有效防止四湖大排再次溢淹。

▲今天動工的四湖鄉埤尾部落至口湖鄉蚵寮村河段治理工程，預計明年颱風季來臨前完工。（圖／記者游瓊華翻攝）