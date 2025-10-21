不只是技能是希望　雲二監照顧服務員班全通過檢定

▲16名學員合影留念，象徵嶄新人生的開始。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林第二監獄今年首度開辦「照顧服務員職業訓練班」，16名學員全數通過技能檢定，成功取得技術士證照，象徵這群暫時受限自由的學員，正一步步走向復歸社會的起點。有人紅著眼眶說「這張證照，像一道光，照亮我未來的路。」

結業典禮在監獄禮堂舉行，氣氛莊重又溫暖。學員們身著整齊服裝，胸口配戴學員證，一一上台領取結業證書。法務部矯正署主任秘書蘇維闊親臨現場，特別肯定雲二監在有限資源下仍能整合醫療院所與民間團體力量，讓職訓課程不只是技術訓練，更是「重新出發的橋樑」。

▲這批學員接受為期數月的密集訓練，由雲林基督教醫院講師團親自授課。（圖／記者游瓊華翻攝）

這批學員接受為期數月的密集訓練，由雲林基督教醫院講師團親自授課，從照顧技巧到臨終陪伴，每堂課都紮實又貼近實務。監方同步推動「技能檢定場地建置計畫」，成功通過勞動部評鑑，正式成為全國少數具備照顧服務員檢定資格的監所。這不僅是制度上的突破，更讓學員能在監內完成考照夢。

訓練期間，桃園福興扶輪社捐贈多項教學模型與實作設備，讓學員能模擬真實情境進行操作。社長邱芳琅說，看到他們用心照護、互相鼓勵的模樣，真的很感動。教育不是懲罰的延伸，而是希望的起點。課堂上，學員一個小動作要重複上百次；每一次成功，都換來老師的一句「很好，再溫柔一點。」那份耐心與專注，讓他們第一次感受到「被信任」的重量。

雲林第二監獄表示，感謝雲林基督教醫院、崇仁醫護管理專校、桃園福興扶輪社及雲林縣政府勞青處、衛生局等單位支持，讓課程不只是一張證照，更是一場「重拾自信的修復」。未來將持續開辦多元職訓，從教育、醫療到民間協力，讓更多願意改變的收容人，都能在學習中找到屬於自己的光。

▲監方同步推動「技能檢定場地建置計畫」，成功通過勞動部評鑑，正式成為全國少數具備照顧服務員檢定資格的監所。（圖／記者游瓊華翻攝）