台中爆非洲豬瘟！雲林急成立預防小組　張麗善：早禁止廚餘養豬

▲因應台中豬場出現非洲豬瘟，雲林縣也成立預防小組。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

台中市梧棲區一處養豬場檢測出非洲豬瘟病例，造成117頭豬隻死亡，今凌晨除在場內預防性撲殺剩餘的195頭豬隻，農業部也緊急宣布自今(22日)中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天，並禁止使用廚餘養豬。對此，雲林縣府也成立預防小組，並在全縣豬場進行抽查，以全面防堵非洲豬瘟。

縣長張麗善表示，非常遺憾有疑似非洲豬瘟的案例，會影響到所有養豬產業，雲林縣政府在她上任第一天，就禁止廚餘養豬，完全是飼料養豬。她也趁機推薦雲林豬肉，表示透過雲林縣政府的嚴格把關，消費者吃到雲林的豬肉是可以安心的，尤其縣府和業者合作的「雲饗豬」這個品牌通過完完全全的檢測，強調「我們的豬肉絕對沒有非洲豬瘟，也絕對沒有瘦肉精」

張麗善指出，非洲豬瘟的來源主要是廚餘，如果是外國帶進來的肉品進入到廚餘所造成，就沒辦法防範，所以禁止廚餘進入養豬場，是非常正確的方向，全國都應效法並嚴格執行。

雲林縣府農業處處長魏聖德表示，從108年就禁止廚餘養豬，若有認知相關病例，也會第一時間到各廠區做牲畜檢測。因為非洲豬瘟病例發生在中部地區，雲林也成為高危險區，所以會高度警戒，縣府農業處今早和動植物防疫所等相關單位，成立預防小組，召開雲林縣動植物重大疫病緊急應變會議，希望把病毒圍堵在單一豬場，不要擴散到台灣其他地區，這是目前最緊急的事情。