警員接人妻陳情電話「索求嘿咻」當回報　下場曝光

台南一名周姓員警接獲人妻陳情，竟在電話中性暗示，要求以發生關係來作為回報，遭市警局記1大過處分。周員不服提起行政訴訟，稱其他同仁也曾涉嫌跟蹤、性騷擾女高中生，只被記過2次，認為有違行政程序法。高雄高等行政法院審理後判他敗訴，本月駁回上訴。

根據判決書，周員2022年底支援台南市警局第一分局勤務指揮中心，2023年6月12日輪休期間，他與曾報案陳情的人妻通電話。

當時人妻請託台南SPA館與電子遊藝場事宜，「我直接說了啦，就是一些所謂的半套店跟電子遊藝場這些八大店家。我之前也是做這行的，之前跟店家有些誤會，所以才會檢舉他們...後來我經過店家，馬上就有警車駐守，店裡面都沒人了，看有沒有什麼辦法，幫我轉達不要針對他們店家好不好？因為他們小姐也需要賺錢。」

周員聽完後詢問對方：「那我有什麼好處？」人妻支支吾吾表示自己沒有錢，周立刻表示「不是錢的問題，那妳要陪我嗎？」人妻聽完不敢置信，在電話中再次確認「你說跟你...那個嗎？」周員則回「要嗎？」

人妻既驚嚇又錯愕，隨即回應「可是巡官，你是公職的人員這樣不好吧」、「可是我現在結婚」、「呃...我再考慮一下好不好？還是你先幫我先跟他們上層講好不好，拜託了！」事後向市警局提出性騷擾申訴。台南市社會局認定行為屬於騷擾，警局隨即依警察人員獎懲標準第8條第3款，記1大過懲處。

周員認為，市警局未查明原委，違反正當程序原則，且歸南派出所徐姓員警2024年也遭檢舉對女高中生跟蹤、性騷擾，但只記2小過處分，同樣事件卻不同懲處，有違行政程序法第10條，提起復審遭駁回，因此向法院提起行政訴訟。

法院審理時認為，周員身為警員，應謹言慎行，但其隱晦言語已損害女性人格尊嚴，並影響警察形象，屬「言行失檢，情節重大」，記大過懲處並無不當。至於其他警員涉性騷擾僅記小過，兩案情節不同，無法直接比照援引，因此於本月中旬判決駁回上訴，並維持原懲處結果，全案仍可上訴。