日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

▲日本憲政史上第一位女性首相，高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參眾兩院今（21）日召集臨時國會、進行首相指名選舉，最終自民黨總裁高市早苗獲得提名，成為日本國第104任首相（總理大臣），也是憲政史上第一位女性首相。對此，高市早苗抵達總理大臣官邸組閣，並由新任官房長官木原稔公布內閣名單，林芳正擔任總務大臣、小泉進次郎擔任防衛大臣、茂木敏充擔任外務大臣。

根據《日本放送協會》，高市早苗在眾議院選舉獲得237票（過半數為233票）、在參議院第2輪決選則以125票勝出，正式成為日本國第104任首相，下午3時30分（台灣時間下午2時30分）她進入總理大臣官邸，並於下午4時20分與日本維新會共同代表吉村洋文進行黨首會談，討論未來自民黨與日本維新會的聯合政府佈局。

▲日本內閣官房長官木原稔。（圖／達志影像／美聯社）

之後，高市早苗內閣名單已大致底定，由新任官房長官木原稔（前防衛大臣）稍早召開記者會發布。值得注意的是，高市早苗提拔多名女性入閣，包括在自民黨總裁選舉成為高市推薦人之一的片山皋月（舊安倍派）獲提拔為財務大臣，而小野田紀美（舊茂木派）則獲提拔為經濟安全保障大臣。

此次高市早苗新內閣的成員，幾乎是動員自民黨內各個派閥的成員，而在10月初黨總裁選舉中與高市競爭的候選人小泉進次郎、林芳正、茂木敏充，則分別獲提拔為防衛大臣、總務大臣、外務大臣，其中茂木敏充早在安倍晉三時期就有與美國總統川普交涉的經驗。

▲茂木敏充再度擔任外務大臣。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗將前往皇居出席「親任式」，接受天皇德仁任命為新首相。晚間高市新內閣正式上任，而高市早苗將於晚間10時（台灣時間晚間9時）在總理大臣官邸召開記者會，針對內閣人事布局與未來執政策略進行說明。

高市早苗內閣名單（資料來源：日媒《朝日新聞》）

總理大臣 高市早苗 64歲 無派閥

總務大臣 林芳正 64歲 舊岸田派

法務大臣 平口洋（首次入閣） 77歲 舊茂木派

外務大臣 茂木敏充 70歲 舊茂木派

財務大臣 片山皋月 66歲 舊安倍派

文部科學大臣 松本洋平（首次入閣） 52歲 舊二階派

厚生勞動大臣 上野賢一郎（首次入閣） 60歲 舊森山派

農林水產大臣 鈴木憲和（首次入閣） 43歲 舊茂木派

經濟產業大臣 赤澤亮正 64歲 無派閥

國土交通大臣 金子恭之 64歲 舊岸田派

環境大臣 石原宏高（首次入閣） 61歲 舊岸田派

防衛大臣 小泉進次郎 44歲 無派閥

官房長官 木原稔 56歲 舊茂木派

數位大臣 松本尚（首次入閣） 63歲 舊安倍派

復興大臣 牧野京夫（首次入閣） 66歲 舊茂木派

國家公安委員會委員長 赤間二郎（首次入閣） 57歲 麻生派

兒童政策擔當大臣 黃川田仁志（首次入閣） 55歲 無派閥

日本成長戰略大臣 城內實 60歲 舊森山派

經濟安保大臣 小野田紀美（首次入閣） 42歲 舊茂木派

▼小泉進次郎在高市內閣成為防衛大臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲林芳正擔任總務大臣。（圖／達志影像／美聯社）

