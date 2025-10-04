佛光山潮州講堂舉辦三代喜同堂　洗腳送茶傳承孝道精神

▲佛光山潮州講堂舉辦「三代喜同堂」系列活動。（圖／潮州講堂提供）

記者陳崑福／屏東報導

佛光山潮州講堂將於10月26日（星期日）下午3時30分至4時30分，舉辦「三代喜同堂」系列活動，透過「洗腳送茶」等內容，讓子女與孫輩向長輩表達感恩之情，傳遞敬老與孝道精神。現場並特別安排「佛光寶寶祝福禮」，由法師為家庭送上平安祝福，營造溫馨的親子互動氛圍。

活動以重陽節敬老為主題，凡年滿70歲以上的長輩均可參加「重陽敬老祈福禮」，贈送蛋糕，由家人陪伴共同祈願長者健康安康，延續中華傳統孝親文化。潮州講堂希望透過這場儀式，提醒年輕世代要珍惜與父母祖輩相處的時光，以實際行動表達關懷。

同時，活動也特別設計「佛光寶寶」環節，0至12歲的小朋友可報名成為觀音菩薩的契子女，象徵在慈悲守護中成長，從小建立善良、孝順與慈悲的心。法師將為孩子們送上祝福禮，期盼在菩薩智慧與慈悲引導下，培養下一代正向品格。

佛光山潮州講堂表示，此次活動不僅是親情的凝聚，也是信仰與傳統的融合，透過簡單卻深具意義的洗腳送茶儀式，讓家庭三代同堂共享溫馨時光。歡迎各界踴躍參加，一同將愛與祝福傳遞給長輩與孩子。

活動洽詢與報名電話：08-7890600。