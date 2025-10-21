安倍路線繼承者！高市早苗當選首相　主張台灣有事就是日本有事

▲高市早苗當選日本第104任首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本自民黨總裁高市早苗21日當選首相，成為日本憲政史上第一位女首相。被視為「安倍路線繼承者」的她是黨內保守派代表性人物，提出「高市經濟學」（Sanaenomics）支持寬鬆政策、積極財政等，力挺修改憲法第9條「放棄戰爭」條款，且對中立場強硬，曾多次訪台，主張「台灣有事就是日本有事」延續安倍路線。

延續安倍路線

高市自詡為前首相安倍晉三政策的繼承者，其政策立場多與安倍一致，特別是在國防、安全保障、對中態度等方面。她強調，台海和平與穩定符合日本的戰略利益，堅決反對以武力改變現狀。她認為日本正面臨內外雙重危機，需要強而有力的領導與明確方向，才能重拾人民信心，並強調日本必須「再次站起來（Japan is Back）」。

就在9月19日宣布參選自民黨總裁的記者會上，她明確回應，「台灣有事就是日本有事」，並分析三種可能情境，一是中國以武力犯台，二是中方切斷台日海上航線，三是透過網路與宣傳戰影響台灣輿論，以達不流血統一。她指出，第二種狀況的發生機率較高。

經濟方面，高市早苗推出「高市經濟學」（Sanaenomics），延續安倍經濟學三隻箭，為了解決日本長期停滯的潛在成長率，主張採取擴張性財政，推動減稅與擴大公共支出雙管齊下，刺激內需和企業投資。

上任後的挑戰

日經亞洲指出，高市上任之後將迎接經濟與外交挑戰。自民黨以及維新會已表示會在短期之內採取措施改善國內物價高漲的民生問題，並實現政治改革，例如減少國會席次。

高市早苗另一個需要面對的迫切挑戰就是外交。美國總統川普10月將展開亞洲行，預計會在結束馬來西亞行程之後，飛往日本與新首相高市早苗會面。

共同社指出，屆時日本對美投資、防衛費負擔增加將成為主要議題之一，預計川普將要求日本切實履行石破茂政府為換取美國降低關稅而承諾的總額5500億美元對美投資，也可能敦促日方在能源、半導體、重要礦產等領域提出更加具體的投資計畫。