　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍路線繼承者！高市早苗當選首相　主張台灣有事就是日本有事

▲▼ 日本女首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗當選日本第104任首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本自民黨總裁高市早苗21日當選首相，成為日本憲政史上第一位女首相。被視為「安倍路線繼承者」的她是黨內保守派代表性人物，提出「高市經濟學」（Sanaenomics）支持寬鬆政策、積極財政等，力挺修改憲法第9條「放棄戰爭」條款，且對中立場強硬，曾多次訪台，主張「台灣有事就是日本有事」延續安倍路線。

延續安倍路線

高市自詡為前首相安倍晉三政策的繼承者，其政策立場多與安倍一致，特別是在國防、安全保障、對中態度等方面。她強調，台海和平與穩定符合日本的戰略利益，堅決反對以武力改變現狀。她認為日本正面臨內外雙重危機，需要強而有力的領導與明確方向，才能重拾人民信心，並強調日本必須「再次站起來（Japan is Back）」。

就在9月19日宣布參選自民黨總裁的記者會上，她明確回應，「台灣有事就是日本有事」，並分析三種可能情境，一是中國以武力犯台，二是中方切斷台日海上航線，三是透過網路與宣傳戰影響台灣輿論，以達不流血統一。她指出，第二種狀況的發生機率較高。

經濟方面，高市早苗推出「高市經濟學」（Sanaenomics），延續安倍經濟學三隻箭，為了解決日本長期停滯的潛在成長率，主張採取擴張性財政，推動減稅與擴大公共支出雙管齊下，刺激內需和企業投資。

上任後的挑戰

日經亞洲指出，高市上任之後將迎接經濟與外交挑戰。自民黨以及維新會已表示會在短期之內採取措施改善國內物價高漲的民生問題，並實現政治改革，例如減少國會席次。

高市早苗另一個需要面對的迫切挑戰就是外交。美國總統川普10月將展開亞洲行，預計會在結束馬來西亞行程之後，飛往日本與新首相高市早苗會面。

共同社指出，屆時日本對美投資、防衛費負擔增加將成為主要議題之一，預計川普將要求日本切實履行石破茂政府為換取美國降低關稅而承諾的總額5500億美元對美投資，也可能敦促日方在能源、半導體、重要礦產等領域提出更加具體的投資計畫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

安倍路線繼承者！高市早苗當選首相　主張台灣有事就是日本有事

應徵日文翻譯遇詐騙！韓美女赴柬埔寨「遭逼脫衣」　淪成人直播主

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

韓女「火焰槍殺蟑螂」燒整棟樓！母為救2月嬰墜亡　釀1死9傷

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

快訊／首位女首相！高市早苗獲國會提名　正式當選日本第104任首相

緬甸軍方突襲KK園區！　抓2000多人、查獲星鏈設備

13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

安倍路線繼承者！高市早苗當選首相　主張台灣有事就是日本有事

應徵日文翻譯遇詐騙！韓美女赴柬埔寨「遭逼脫衣」　淪成人直播主

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

韓女「火焰槍殺蟑螂」燒整棟樓！母為救2月嬰墜亡　釀1死9傷

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

快訊／首位女首相！高市早苗獲國會提名　正式當選日本第104任首相

緬甸軍方突襲KK園區！　抓2000多人、查獲星鏈設備

13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

流感首波高峰已過「上周12.8萬人就醫」　第2波估12月急升

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

國際熱門新聞

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

苦瓜最營養部分丟了？　維他命C是果肉1.7倍

即／高市早苗獲提名　當選日本新任首相！

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

亞馬遜雲端服務又當機了

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

14歲少年在家打電動　突然被射殺

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

更多熱門

相關新聞

韓美女赴柬應徵翻譯遇詐騙　逼脫衣成人直播

韓美女赴柬應徵翻譯遇詐騙　逼脫衣成人直播

韓媒揭露，一名30多歲韓籍女性金敏荷（化名，音譯）原以為赴柬埔寨是應徵日語翻譯工作，卻遭當地韓籍僑民誘騙，並被賣給犯罪集團，遭對方脅迫拍攝成人直播節目

高市早苗當選日本首相　綠委：台日關係迎接自維連立新時代

高市早苗當選日本首相　綠委：台日關係迎接自維連立新時代

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

日本首位女首相！高市早苗當選　外交部祝賀

日本首位女首相！高市早苗當選　外交部祝賀

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

關鍵字：

高市早苗首相日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面