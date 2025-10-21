　
生活

「一年闖紅燈3次」明年3月起強制回訓　交通部公布11種違規樣態

▲▼交通部公布違規回訓新制細節。（圖／交通部提供）

▲交通部公布違規回訓新制細節。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低肇事，明年3月起違規回訓矯正制度將更嚴格，新增闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛，以及未依規定減速等違規。交通部今公布該3違規的11種樣態，包括行經學校或醫院不減速慢行等，一般駕駛人一年違規3次以上，將強制上3小時矯正防制班講習。

公路局日前宣布明年3月起新增闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛，以及未依規定減速等違規累犯將回訓，交通部今在臉書上公布「駕照改革之違規回訓新制懶人包」，詳細列舉3大違規的11種樣態累犯將強制上矯正班講習。

其中闖紅燈違規，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈，未來累犯將納強制回訓制度中。

▲▼交通部公布違規回訓新制細節。（圖／交通部提供）

▲交通部公布違規回訓新制細節。（圖／交通部提供）

無號誌路口未依路權行駛違規部分，則包括支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時左方車不讓右方車先行等3款違規樣態，未來也將納入累犯回訓行列。

行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速部分，則有7種違規樣態，包括行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌之路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行。

以及未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行等。

▲▼交通部公布違規回訓新制細節。（圖／交通部提供）

▲交通部公布違規回訓新制細節。（圖／交通部提供）

交通部表示，為了矯正違規駕駛人違規行為，強化違規者的安全駕駛意識，交通部公路局將新增3項特定違規行為，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，必須上3小時矯正防制班，即時矯正錯誤駕駛觀念。

