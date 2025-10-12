　
高鐵「寧靜車廂」挨轟對親子不友善！交通部官員：主要針對這些人

▲高鐵自9月22日實施「寧靜車廂」新制，掀起民眾正反意見討論。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵自9月22日實施「寧靜車廂」新制，掀起民眾正反意見討論。（圖／高鐵公司提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣高鐵9月推出「寧靜車廂」政策，原意是希望營造安靜乘車環境，沒想到實施後爭議不斷。8日有乘客怒吼後座母子「吵死了！這裡是寧靜車廂！」，10日又有女網友爆料，一名帶兩名孩子的媽媽遭列車人員舉牌示意「降低音量」，逼得她抱著小孩到車廂外安撫、留下另一個孩子獨坐座位，引發外界批評高鐵「對親子不友善」。對此，交通部官員也親上火線說明了。

針對寧靜車廂風波，台灣高鐵澄清，當日153車次並未出現家長被勸導或請至玄關安撫孩童的情形，車安保全是「依規定巡視全程舉牌」，並非針對特定旅客。高鐵也重申，「寧靜車廂」主要勸導對象是講電話、未戴耳機追劇、或大聲談話等旅客，對嬰幼兒及行動不便者，列車人員會主動關心與協助。

交通部主任秘書沈慧虹11日在臉書發文表示，她親自搭乘高鐵觀察，發現車廂內仍有小朋友與媽媽輕聲交談，也有乘客帶寵物偶爾發出聲響，但並未影響他人。她強調，外界真的不必誤會「寧靜車廂」對小孩不友善，「小孩哭鬧不是爸媽願意的，也相信家長會盡力安撫，帶孩子出門本來就很辛苦，爸媽不要太有壓力。」

▲▼高鐵,寧靜車廂,台灣高鐵。（圖／高鐵公司提供）

沈慧虹指出，「寧靜車廂」的原意是針對成人可控的行為，例如講電話或使用3C產品不戴耳機，「這些才是需要被提醒的對象」，而非針對小孩或特殊乘客。呼籲旅客彼此體諒，「其實就是互相尊重」。

高鐵公司進一步說明，車廂噪音來源中，49%來自講電話、24%是未戴耳機追劇聽音樂，另有27%為大聲交談，孩童哭鬧則屬少數個案。為兼顧親子友善，列車人員也備有貼紙、小餅乾等安撫物品，協助家長處理突發狀況。

儘管如此，「寧靜車廂」仍在網路上掀起兩極討論，有人力挺「應該早就該設了」，也有人質疑「安靜變成壓力」。隨著爭議延燒，交通部與高鐵都強調，宣導期內會持續觀察並調整，希望在「安靜」與「友善」間找到平衡。

10/10 全台詐欺最新數據

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

台南烏山頭水庫光電板近日捲入「用藥水清洗」的爭議風波。名醫蘇一峰在臉書發文稱，清潔工人以藥水清洗水庫上方的光電板，最後讓「最死忠的台南人喝光電水」，引發熱議。對此，民進黨立委郭國文強調，這是「惡意造謠」，相關業者已向警方報案並提告造謠者。

網曝2寶媽寧靜車廂被迫離座「大寶獨留座位」　高鐵澄清：無此事

網曝2寶媽寧靜車廂被迫離座「大寶獨留座位」　高鐵澄清：無此事

川普未獲諾貝爾和平獎！普丁抱不平

川普未獲諾貝爾和平獎！普丁抱不平

危險物品運送證照將收費　駕駛證書、臨時通行證最高100元

危險物品運送證照將收費　駕駛證書、臨時通行證最高100元

王婉諭憶女兒搭機哭　全機暖舉感動她

王婉諭憶女兒搭機哭　全機暖舉感動她

高鐵寧靜車廂爭議交通部親子

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

