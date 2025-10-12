高鐵「寧靜車廂」挨轟對親子不友善！交通部官員：主要針對這些人

▲高鐵自9月22日實施「寧靜車廂」新制，掀起民眾正反意見討論。（圖／高鐵公司提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣高鐵9月推出「寧靜車廂」政策，原意是希望營造安靜乘車環境，沒想到實施後爭議不斷。8日有乘客怒吼後座母子「吵死了！這裡是寧靜車廂！」，10日又有女網友爆料，一名帶兩名孩子的媽媽遭列車人員舉牌示意「降低音量」，逼得她抱著小孩到車廂外安撫、留下另一個孩子獨坐座位，引發外界批評高鐵「對親子不友善」。對此，交通部官員也親上火線說明了。

針對寧靜車廂風波，台灣高鐵澄清，當日153車次並未出現家長被勸導或請至玄關安撫孩童的情形，車安保全是「依規定巡視全程舉牌」，並非針對特定旅客。高鐵也重申，「寧靜車廂」主要勸導對象是講電話、未戴耳機追劇、或大聲談話等旅客，對嬰幼兒及行動不便者，列車人員會主動關心與協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部主任秘書沈慧虹11日在臉書發文表示，她親自搭乘高鐵觀察，發現車廂內仍有小朋友與媽媽輕聲交談，也有乘客帶寵物偶爾發出聲響，但並未影響他人。她強調，外界真的不必誤會「寧靜車廂」對小孩不友善，「小孩哭鬧不是爸媽願意的，也相信家長會盡力安撫，帶孩子出門本來就很辛苦，爸媽不要太有壓力。」

沈慧虹指出，「寧靜車廂」的原意是針對成人可控的行為，例如講電話或使用3C產品不戴耳機，「這些才是需要被提醒的對象」，而非針對小孩或特殊乘客。呼籲旅客彼此體諒，「其實就是互相尊重」。

高鐵公司進一步說明，車廂噪音來源中，49%來自講電話、24%是未戴耳機追劇聽音樂，另有27%為大聲交談，孩童哭鬧則屬少數個案。為兼顧親子友善，列車人員也備有貼紙、小餅乾等安撫物品，協助家長處理突發狀況。

儘管如此，「寧靜車廂」仍在網路上掀起兩極討論，有人力挺「應該早就該設了」，也有人質疑「安靜變成壓力」。隨著爭議延燒，交通部與高鐵都強調，宣導期內會持續觀察並調整，希望在「安靜」與「友善」間找到平衡。