高齡駕駛繳照「敬老卡搭車」最高補助1500元　僅11縣市能刷小黃

▲交通部明年針對高齡者繳回駕照推出公共運輸搭乘優惠。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動高齡換照制度2.0，明年5月起，換照年齡從75歲下修至70歲，通過體檢和認知檢測才能換照用到75歲。明年1月起對高齡者繳回駕照祭TPASS乘車優惠，適用客運、公車、捷運、台鐵和計程車，敬老卡最高回饋50%，每月最高1500元，僅11縣市敬老卡可扣小黃車資。交通部表示，無法折抵部分將研擬補貼。

交通部公路局日前公布「駕照管理改革措施」，其中高齡換照部分，除了明年起換照年齡提前為70歲外，為了鼓勵70歲以上長輩「主動繳回駕照」，公路局加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠。

交通部今也公布高齡者公共運輸乘車優惠方案細節，其中補助期間自115年起完成登錄註記次日起算2年，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，計程車必須有驗票設備才會納入回饋範圍，至於有多少計程車裝有驗票設備目前未統計，另每月乘車回饋金於次月25日開放領取。

公路局表示，將持續強化偏鄉公共運輸系統，現在鄉鄉有公車，落實交通平權，偏鄉地區還有幸福巴士、幸福小黃，讓長輩想去哪、就去哪，繳回駕照也免驚。

▲公路局主秘林義勝。（圖／記者李姿慧攝）

公路局主秘林義勝表示，為鼓勵高齡者搭公共運輸，未來將針對社福卡、敬老卡補貼回饋，每月最高1500元，有兩年時間，有些縣市敬老卡和社福卡沒有折抵計程車車資，將會討論相關發放補貼機制，有進一步消息會對外報告。

交通部政務次長陳彥伯表示，針對如何讓高齡者駕照繳回、如何鼓勵高齡者搭乘公共運輸，推出敬老卡的縣市有一定數量，但並非全台各地都可折抵計程車車資，未來也會討論透過TPASS政策推動，如何結合現有TPASS是可行的方式，設計上將要求不要太複雜，回饋最高上限為1500元。

▲交通部政務次長陳彥伯主持。（圖／記者李姿慧攝）

公路局也補充說明，高齡者自願繳回駕照提供TPASS乘車優惠補助，係依各縣市政府發行之敬老卡、社福卡及使用該卡所提供之公共運輸優惠為基礎，再予擴大優惠適用範圍及優惠內容，故需使用敬老卡或社福卡搭乘公共運輸刷卡扣款，始可符合優惠條件。

目前全國已有11個縣市推動以敬老點數扣抵計程車車資，包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、彰化縣、花蓮縣、台東縣，相關縣市境內可適用電子票證包括悠遊卡、一卡通、愛金卡等，感應支付搭乘之計程車均可適用。

公路局表示，長者繳回駕照後，持敬老卡搭乘計程車，於電子票證刷卡機感應扣款，將以敬老卡內之電子錢包支出額度即可累計納入當月乘車金額，並以當月乘車金額計算回饋金。