危險物品運送證照將收費　駕駛證書、臨時通行證最高100元

▲危險物品運送相關證照和通行證申請研擬收取規費。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

危險物品運送的駕駛證書和臨時通行證不再免費，交通部預告修正《公路證照及監理規費收費辦法》草案，新增「危險物品運送人員訓練證明書」及「臨時通行證」兩項收費項目，規費50元和100元不等，未來辦理相關證照將須繳納規費。

交通部說明，危險物品駕駛人或隨車護送人員應隨車攜帶有效訓練證明書，另載運特殊物品、特殊規格特種車輛或動力機械須申請臨時通行證，方得上路行駛。

目前相關證書和臨時通行證申請為免費，並未收取相關規費，不過交通部表示，為有效反應監理機關辦理相關業務所需耗費人力，以及行政資源成本，規劃修正《公路證照及監理規費收費辦法》，新增「道路危險物品運送人員訓練證明書」及「臨時通行證紙本及電子化」之收費基準。

根據交通部規劃修法，新增收費包括道路危險物品運送人員訓練證明書每枚100元，紙本臨時通行證每份100元，電子化臨時通行證每份50元。

交通部表示，交通部已於114年10月3日公告預告修正草案，正持續蒐集各界意見，公告截止日期為114年12月2日，完成預告程序後尚須報請財政部同意，再循法制作業程序發布施行。