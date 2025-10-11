　
生活

危險物品運送證照將收費　駕駛證書、臨時通行證最高100元

▲▼台北市區監理所,櫃台,窗口,罰款,汽燃費 。（圖／記者李姿慧攝）

▲危險物品運送相關證照和通行證申請研擬收取規費。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

危險物品運送的駕駛證書和臨時通行證不再免費，交通部預告修正《公路證照及監理規費收費辦法》草案，新增「危險物品運送人員訓練證明書」及「臨時通行證」兩項收費項目，規費50元和100元不等，未來辦理相關證照將須繳納規費。

交通部說明，危險物品駕駛人或隨車護送人員應隨車攜帶有效訓練證明書，另載運特殊物品、特殊規格特種車輛或動力機械須申請臨時通行證，方得上路行駛。

目前相關證書和臨時通行證申請為免費，並未收取相關規費，不過交通部表示，為有效反應監理機關辦理相關業務所需耗費人力，以及行政資源成本，規劃修正《公路證照及監理規費收費辦法》，新增「道路危險物品運送人員訓練證明書」及「臨時通行證紙本及電子化」之收費基準。

根據交通部規劃修法，新增收費包括道路危險物品運送人員訓練證明書每枚100元，紙本臨時通行證每份100元，電子化臨時通行證每份50元。

交通部表示，交通部已於114年10月3日公告預告修正草案，正持續蒐集各界意見，公告截止日期為114年12月2日，完成預告程序後尚須報請財政部同意，再循法制作業程序發布施行。

10/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

「金融八法」修法立意良善　卻讓被害人討回財產遙遙無期

「金融八法」修法立意良善　卻讓被害人討回財產遙遙無期

一樁犯罪的發生，時常伴隨造成被害人的財產損失，雖然刑法為了「剝奪犯罪者的不法所得」會在判刑的同時，用「沒收」的方式將犯罪所得「收歸國有」，但《刑事訴訟法》第473條規定，讓「權利人」（例如被詐騙的人），「裁判確定後一年內」向檢察官提出聲請發還沒收物（例如詐騙得來的款項）。

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

馬太鞍溪橋便道搶修「進度超前」　施工團隊夜戰趕工

馬太鞍溪橋便道搶修「進度超前」　施工團隊夜戰趕工

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

