大陸 大陸焦點 特派現場

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

▲▼國安會秘書長吳釗燮出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

國際地緣政治快速變動，台海情勢尤為受矚。國安會秘書長吳釗燮於一場活動致詞時強調，中共的擴張主義已經在東海和南海造成摩擦和對峙，更將軍事活動擴展到第一島鏈之外；而台灣提高國防預算，將優先考慮不對稱戰力和務實訓練，以維護自身安全與印太地區的和平與穩定。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，今（21）日於台北舉行，吳釗燮於開幕進行致詞，同場與會學者還包括美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授Walter Russell Mead及詹姆斯敦基金會主席Peter Mattis等。

吳釗燮表示，過去幾年印太地區變得動盪不安，特別是在第一島鏈周邊。中共的擴張主義已經在東海和南海造成摩擦和對峙。台灣周邊頻繁的敵對軍事演習 也拉響了警報，警告著可能發生衝突，或解放軍（PLA）從演習轉為實戰。

吳釗燮指出，中共的軍事活動已經擴展到第一島鏈之外，台灣站在民主的前線，正面受到中國脅迫的打擊，海上灰色地帶活動已成為日常。他說，「灰色地帶」是非法、脅迫、侵略和欺騙行為，中共利用這些戰術來追求擴張主義，是因為「他知道我們不尋求衝突」。

法律戰方面，吳釗燮提到，中共從去年開始聲稱大規模演習是基於「一個中國原則」，他認為，「一個中國」現在成為中共對台灣開戰的法律基礎；中共還曲解聯大第2758號決議，並逐漸發展為「台灣是中國的內部事務，（2758 號決議）是中國使用武力的國際法基礎，而且沒有人可以干預」。

▲▼國安會秘書長吳釗燮出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

談及混合戰，吳釗燮指出，台灣是中國網路攻擊、假訊息活動、認知作戰和滲透的試驗場。同時，在每個層級的選舉，中共都想扮演一個角色，從內部摧毀我們的民主。他說，中共利用假訊息和認知作戰，在台灣政府與人民之間、政黨之間，以及台美之間播下不信任的種子。

他舉例，近期混合戰例子是，中共利用開源情報（OSINT）及人工智慧（AI）工具，來捏造關於台灣人士或公司參與對中國進行網攻的故事。他說，這種戰術的目的是製造恐懼。

吳釗燮強調，政府採取四項主要政策應對。第一，不挑釁。賴清德總統與前任一樣，堅定致力於維護兩岸現狀，並作為印太地區負責任的一員。第二，以實力求和平。台灣將提高國防預算，這些投資將優先考慮不對稱戰力和務實訓練，以維護自身安全與印太地區的和平與穩定。

第三，全社會韌性。他說，要確保即使在極端條件下，政府和社會也能持續運作。第四，加強與熱愛自由夥伴的關係。要確保台灣人民知道，在面對中國的脅迫時，他們並不孤單；他們有我們朋友的支持。

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

湖南邵陽小學半個操場塌陷現「巨坑」　家長：幸好發生在夜裡

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平國家統一嗎？

陸女夜半上廁所「屁股被頂」！竟是馬桶管道竄出蛇

陸住戶偷挖百坪地下室　鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

澳洲偵察機現身西沙　陸怒：非法侵入、立即停止挑釁

陸學者直言：10年內若沒收回台灣　恐「永遠收不回」

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

相關新聞

涉嫌嚴重違紀違法 陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

涉嫌嚴重違紀違法 陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

大陸全國人大常委會最新公報消息指，解放軍與武警部隊共有四名高階將領因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務，分別為中央軍委後勤保障部前部長張林、聯勤保障部隊前政治委員高大光、火箭軍紀委前書記汪志斌及武警部隊前司令員王春寧。

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光

博明批川普掏空國安會　用黃仁勳取代官員

博明批川普掏空國安會　用黃仁勳取代官員

日經亞洲：趙怡翔低調赴美　尋求接觸川普政府

日經亞洲：趙怡翔低調赴美　尋求接觸川普政府

