吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

國際地緣政治快速變動，台海情勢尤為受矚。國安會秘書長吳釗燮於一場活動致詞時強調，中共的擴張主義已經在東海和南海造成摩擦和對峙，更將軍事活動擴展到第一島鏈之外；而台灣提高國防預算，將優先考慮不對稱戰力和務實訓練，以維護自身安全與印太地區的和平與穩定。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，今（21）日於台北舉行，吳釗燮於開幕進行致詞，同場與會學者還包括美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授Walter Russell Mead及詹姆斯敦基金會主席Peter Mattis等。

吳釗燮表示，過去幾年印太地區變得動盪不安，特別是在第一島鏈周邊。中共的擴張主義已經在東海和南海造成摩擦和對峙。台灣周邊頻繁的敵對軍事演習 也拉響了警報，警告著可能發生衝突，或解放軍（PLA）從演習轉為實戰。

吳釗燮指出，中共的軍事活動已經擴展到第一島鏈之外，台灣站在民主的前線，正面受到中國脅迫的打擊，海上灰色地帶活動已成為日常。他說，「灰色地帶」是非法、脅迫、侵略和欺騙行為，中共利用這些戰術來追求擴張主義，是因為「他知道我們不尋求衝突」。

法律戰方面，吳釗燮提到，中共從去年開始聲稱大規模演習是基於「一個中國原則」，他認為，「一個中國」現在成為中共對台灣開戰的法律基礎；中共還曲解聯大第2758號決議，並逐漸發展為「台灣是中國的內部事務，（2758 號決議）是中國使用武力的國際法基礎，而且沒有人可以干預」。

▲「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

談及混合戰，吳釗燮指出，台灣是中國網路攻擊、假訊息活動、認知作戰和滲透的試驗場。同時，在每個層級的選舉，中共都想扮演一個角色，從內部摧毀我們的民主。他說，中共利用假訊息和認知作戰，在台灣政府與人民之間、政黨之間，以及台美之間播下不信任的種子。

他舉例，近期混合戰例子是，中共利用開源情報（OSINT）及人工智慧（AI）工具，來捏造關於台灣人士或公司參與對中國進行網攻的故事。他說，這種戰術的目的是製造恐懼。

吳釗燮強調，政府採取四項主要政策應對。第一，不挑釁。賴清德總統與前任一樣，堅定致力於維護兩岸現狀，並作為印太地區負責任的一員。第二，以實力求和平。台灣將提高國防預算，這些投資將優先考慮不對稱戰力和務實訓練，以維護自身安全與印太地區的和平與穩定。

第三，全社會韌性。他說，要確保即使在極端條件下，政府和社會也能持續運作。第四，加強與熱愛自由夥伴的關係。要確保台灣人民知道，在面對中國的脅迫時，他們並不孤單；他們有我們朋友的支持。