日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

▲ 前台北市議員趙怡翔現任國安會副秘書長。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國安會副秘書長趙怡翔傳出本周低調前往美國華府，試圖與川普政府接觸。此行正值敏感時刻，川普月底將在由南韓主辦的APEC峰會上與中國國家主席習近平會晤，且準備明年初訪中，白宮對趙怡翔是否會晤政府官員則尚未回應。

《日經亞洲》據多名與會人士說法披露，趙怡翔此行會晤智庫專家、和川普政府關係密切的人士，在秘密會談中強調台灣增加國防開支及投資不對稱戰力的決心。總統賴清德8月曾表示，希望台灣國防開支在2030年以前達到GDP的5%，而明年度預算已提升至3.32%。

趙怡翔在川普第一任期曾任駐美代表處政治組組長，據一名當時便認識他的人士透露，他對華府很熟悉。川普政府今夏勸阻賴清德訪問拉丁美洲途中過境紐約，導致出訪行程延後，此次派遣趙怡翔正是為開啟台美關係新篇章。

消息人士透露，趙怡翔也正尋求重新安排賴清德最快今年內訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯，並於途中停留美國。巴拉圭新任駐台大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）9月12日呈遞到任國書時，已代表巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）表達期待賴總統到訪。

然而，川普已確定將在本月底赴南韓出席APEC峰會期間會見習近平，並計劃明年初訪問中國。《華爾街日報》先前披露，習近平計畫敦促美國改變立場，從「不支持台獨」轉為明確「反對台獨」。

由於台美尚未簽署貿易協議，美國自8月起對台灣商品課徵20%關稅。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日更提出台美晶片產能「五五分」構想，要求台灣將一半產能移至美國，但很快被台灣婉拒。

前共和黨籍國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）8月在《台灣如何失去川普》一文中警告，民進黨政府過於親近拜登政府，忽略共和黨新右派的政治主張，考慮到川普即將訪中，認為美國政府不會在台灣問題上冒任何風險，「相較川普的北京之行，大規模軍售和高層過境都將是次要議題。」