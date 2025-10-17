　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

▲大陸武警前司令員王春寧上將。（圖／翻攝中青報）

▲大陸武警前司令員王春寧上將。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大常委會最新公報消息指，解放軍與武警部隊共有四名高階將領因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務，分別為中央軍委後勤保障部前部長張林、聯勤保障部隊前政治委員高大光、火箭軍紀委前書記汪志斌及武警部隊前司令員王春寧。

《中國青年報》報導指出，依照《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》規定，相關代表資格已正式終止。罷免決定於今年7月中下旬分別由軍方各單位召開軍人代表大會通過。

王春寧長期服役於武警部隊，歷任武警廣東總隊司令員、武警部隊副司令員、武警部隊司令員等職。2017年晉升中將，2020年12月晉升上將警銜，為武警最高指揮層成員之一。

王春寧任內主導武警改革後的力量整編與邊防、消防職能分離，被視為中共強化「中央統一領導」下武警建制的重要執行者。王春寧也曾擔任北京市委常委、武警部隊黨委書記，屬軍警政跨領域背景深厚的將領，也是這次落馬將領中官階最高者。

▲解放軍火箭軍前紀檢委書記汪志斌。（圖／翻攝中青報）

▲解放軍火箭軍前紀檢委書記汪志斌。（圖／翻攝中青報）

至於汪志斌中將則是火箭軍內部整肅的又一案例。汪志斌出身前南京軍區體系，軍旅歷練完整，曾任安徽省軍區宣城軍分區司令員、福建省軍區海防第13師政委，後歷任解放軍前第1集團軍政治部主任、第73集團軍政治工作部主任，並於2018年轉任第81集團軍政委。

汪志斌2020年後出任西部戰區陸軍政治委員，晉升中將，後轉任火箭軍紀律檢查委員會書記、監察委員會主任，負責部隊內部監督與紀律檢查工作，曾為部隊「政治工作系統」的中堅力量，卻以「落馬」收場。

▲解放軍聯勤保障部前政治委員高大光。（圖／翻攝百度百科）

▲解放軍聯勤保障部前政治委員高大光。（圖／翻攝百度百科）

高大光和張林則是解放軍後勤體系的要員，此次雙雙被罷免，顯示解放軍部隊反腐行動已延伸至後勤聯勤核心領域。

高大光曾在前沈陽軍區服役多年，是陸軍政工體系的老幹部，早年任前第39集團軍某紅軍師政委、旅政委，後晉升第41集團軍副政委少將。2017年軍改後，高大光出任第77集團軍副政委，後調任中央軍委機關事務管理總局政委，2022年以該職參加首都軍政座談會。

直至2024年，高大光晉升為聯勤保障部隊政治委員，為解放軍聯合後勤體系高級將領之一，負責全軍物資調度與戰備支援政治工作。

至於張林，同樣出身後勤系統，是中共中央軍委後勤保障部的創建者之一。該部門於2016年軍改時設立，整合前總後勤部、總裝備部等部分職能，負責解放軍醫療、物資、基建、能源與營房保障。

張林任部長期間，主導軍隊醫療體系重組與基建資產清理，是中共中央軍委後勤改革的重要執行官。在軍旅生涯方面，張林橫跨多個戰區與部隊，熟悉軍費收支與資產運作，影響力深及全軍後勤系統，此次被查，象徵軍方資產與工程領域出現嚴重問題。

上述四名將官均因「涉嫌嚴重違紀違法」被立案調查，具體違規內容尚未公開，從火箭軍、武警到後勤、聯勤體系的高層接連出事，顯示中共中央軍委反腐糾弊行動仍在持續推進，整肅範圍已延伸至政治工作與後勤保障體系。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

【飛來橫禍】壓車過彎摔飛到對向！　騎士「連滾帶爬」撞轎車坐地

大陸熱門新聞

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

中國「好房子」政策助推房市　專家：中古屋自生自滅

一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫

NBA中國賽上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

長沙小女孩穿「京劇戲服」驚豔全場

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

國台辦酸台積電「沒出息」　梁文傑：不好笑

更多熱門

相關新聞

印尼將採購解放軍殲-10戰機 副防長：印巴衝突表現成考慮因素

印尼將採購解放軍殲-10戰機 副防長：印巴衝突表現成考慮因素

印尼國防部長沙夫里近日證實，印尼將正式採購中國解放軍自製的殲-10戰鬥機，成為東南亞地區最新一個引進該型戰機的國家。他表示，「殲-10戰機很快就會出現在雅加達。」但未透露具體採購數量與交付時間。

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光

殲-35已裝上新中推渦扇-19

殲-35已裝上新中推渦扇-19

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

關鍵字：

解放軍共軍中共反腐武警後勤聯勤火箭軍大陸軍武腐敗

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面