涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

▲大陸武警前司令員王春寧上將。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大常委會最新公報消息指，解放軍與武警部隊共有四名高階將領因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務，分別為中央軍委後勤保障部前部長張林、聯勤保障部隊前政治委員高大光、火箭軍紀委前書記汪志斌及武警部隊前司令員王春寧。

《中國青年報》報導指出，依照《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》規定，相關代表資格已正式終止。罷免決定於今年7月中下旬分別由軍方各單位召開軍人代表大會通過。

王春寧長期服役於武警部隊，歷任武警廣東總隊司令員、武警部隊副司令員、武警部隊司令員等職。2017年晉升中將，2020年12月晉升上將警銜，為武警最高指揮層成員之一。

王春寧任內主導武警改革後的力量整編與邊防、消防職能分離，被視為中共強化「中央統一領導」下武警建制的重要執行者。王春寧也曾擔任北京市委常委、武警部隊黨委書記，屬軍警政跨領域背景深厚的將領，也是這次落馬將領中官階最高者。

▲解放軍火箭軍前紀檢委書記汪志斌。（圖／翻攝中青報）

至於汪志斌中將則是火箭軍內部整肅的又一案例。汪志斌出身前南京軍區體系，軍旅歷練完整，曾任安徽省軍區宣城軍分區司令員、福建省軍區海防第13師政委，後歷任解放軍前第1集團軍政治部主任、第73集團軍政治工作部主任，並於2018年轉任第81集團軍政委。

汪志斌2020年後出任西部戰區陸軍政治委員，晉升中將，後轉任火箭軍紀律檢查委員會書記、監察委員會主任，負責部隊內部監督與紀律檢查工作，曾為部隊「政治工作系統」的中堅力量，卻以「落馬」收場。

▲解放軍聯勤保障部前政治委員高大光。（圖／翻攝百度百科）

高大光和張林則是解放軍後勤體系的要員，此次雙雙被罷免，顯示解放軍部隊反腐行動已延伸至後勤聯勤核心領域。

高大光曾在前沈陽軍區服役多年，是陸軍政工體系的老幹部，早年任前第39集團軍某紅軍師政委、旅政委，後晉升第41集團軍副政委少將。2017年軍改後，高大光出任第77集團軍副政委，後調任中央軍委機關事務管理總局政委，2022年以該職參加首都軍政座談會。

直至2024年，高大光晉升為聯勤保障部隊政治委員，為解放軍聯合後勤體系高級將領之一，負責全軍物資調度與戰備支援政治工作。

至於張林，同樣出身後勤系統，是中共中央軍委後勤保障部的創建者之一。該部門於2016年軍改時設立，整合前總後勤部、總裝備部等部分職能，負責解放軍醫療、物資、基建、能源與營房保障。

張林任部長期間，主導軍隊醫療體系重組與基建資產清理，是中共中央軍委後勤改革的重要執行官。在軍旅生涯方面，張林橫跨多個戰區與部隊，熟悉軍費收支與資產運作，影響力深及全軍後勤系統，此次被查，象徵軍方資產與工程領域出現嚴重問題。

上述四名將官均因「涉嫌嚴重違紀違法」被立案調查，具體違規內容尚未公開，從火箭軍、武警到後勤、聯勤體系的高層接連出事，顯示中共中央軍委反腐糾弊行動仍在持續推進，整肅範圍已延伸至政治工作與後勤保障體系。