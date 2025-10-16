與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

▲前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

不分朝野立委今（16日）都在外交及國防委員會上提及前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍間的「摩擦」傳聞。民進黨立委陳冠廷更痛批，若涉外人士再這樣放話，「那麼去當媒體人會比較適合，不要在這邊來破壞我國的團結」。本日會議召委、民進黨立委王定宇也說，希望這些媒體放話適可而止，國家利益跟黨派無關。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。包括民進黨立委陳冠廷、國民黨立委馬文君以及本日召委、民進黨立委王定宇都談到「涉外人士」放話媒體，干預外交決策，甚至造成外交問題等議題。

陳冠廷質詢時指出，林佳龍上任至今約1年5個月，這段時間許多外交工作都朝正面改進和發展。相形之下，前外交部長吳釗燮在上任時間內，連丟了多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等國邦交。因此，他很肯定林佳龍的「總合外交」戰略方針。

陳冠廷表示，吳釗燮任內先後跟8個國家斷交，任內還出現共諜事件，一定程度打擊外交官士氣，也讓社會大眾對「責任政治」產生疑問。他批評，這些政務官忘記什麼叫責任政治，它並非口號，而是要被落實的原則，「它不是向上管理，也不是對內鬥爭」，應該要開拓新局、體制、團體，特別外交部是個大家庭，大家共同前行。

「說實話，在過去幾年，我是有點失望的」，陳冠廷坦言，最近有些奇怪現象，似乎有人不希望台灣外交更好，各種涉外人士、放話滿天飛，對外製造不必要的困擾，對內干擾外交決策系統。近期有新聞幕後提到，有人認為吳釗燮比制度更重要，「有這樣相關的放話欸，這是怎麼回事啊？」這樣行為是否妥當？部長有聽到相關訊息嗎？林佳龍回應，「我也是看媒體報導而已」。

陳冠廷質疑，外交是單一人物、單一領導人可以做的嗎？外交是要全體人員一起做的，希望不要再出現這樣的放話，不管是從國安、外交還是哪個單位出來的，「這種私下放話，為了個人的利益超過國家的利益是大可不必」。

陳冠廷進一步指出，有涉外人士向《風傳媒》指出，總統不相信外交部公務員。陳冠廷怒批，什麼人敢這樣表示啊？這是對外交體制的羞辱，是在替總統製造問題！如果有這樣的放話，希望趕快修正。外交系統跟國防體系是一起向前行的團體作戰，而非個人式作戰，是誰授權他們說的？涉外人士來自哪？林佳龍表示，外交部就是在涉外，但這個涉外人士不是外交部的。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

陳冠廷也提到，外交不是展現個人的舞台，而是國家舞台，外交部社群平台就是外交部的，而非個人的。如前外交部長李大維曾在個人著作提到，前總統蔡英文曾提醒閣員，「管好他的推文」。

陳冠廷強調，沒有任何一個人能夠凌駕團隊，做自己想做的事而不在乎團隊和國家，國家利益一定要大於個人利益。如果涉外人士想再用這樣的方式放話，「那麼去當媒體人會比較適合，不要在這邊來破壞我國的團結」。

馬文君質詢時則提到，外界風聲有吳釗燮和林佳龍之間有些摩擦，所以不斷對外放出消息。林佳龍隨即回應，「不是，這是謠言」。馬文君強調，不希望這樣的謠言造成國家傷害跟損失，我們知道大家都很努力，但還是希望尊重專業，尤其外交人員的養成非常不容易，經過所有歷練、養成、國外相關經驗都是非常難得的，如果把它破壞掉，外交要做得好會有困難，這部分也請林佳龍去做妥適安排，不希望「外行領導內行」，否則會讓台灣外交碰到更多挫折與困難。林佳龍也允諾，「好，我們會更努力」。

隨後，召委王定宇也說，近日來透過媒體放話，在外交上引起的事情，委員會深切的關切，這些管道的來源、這些內容，「我們希望適可而止，國家利益跟黨派無關」。