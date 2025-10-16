解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰

▲「水橋」航行畫面首度曝光。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

中國解放軍登陸駁船「水橋」（Water Bridge）航行畫面首度曝光，宛如一頭龐大巨獸，在平靜水域中緩慢航行，船隻兩端的可伸縮橋體呈收起狀態，被英媒形容為「航向第三次世界大戰」。

「水橋」過去只在衛星照片中被發現，這是第一次被捕捉到實際航行狀態。

China’s Navy shows the Shuiqiao-class (Water Bridge) — self-propelled amphibious barges acting as modular floating piers to offload tanks, vehicles, and supplies directly onto beaches without ports.



These barges can link together into 820 m causeways, supporting up to 300… pic.twitter.com/215oDAehci — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

《太陽報》指出，「水橋」旨在建造一條直接通往海岸的堤道，專門用於全面兩棲登陸作戰，甚至被拿來跟1944年6月的「諾曼第登陸」作戰工具相提並論。它們可互相連結形成長度近1公里的海上堤道，並透過巨大的可伸縮支腳固定在海床上，再透過中央通道能讓部隊和地面載具直接登岸。

根據衛星影像與軍方消息來源，中國正在建造至少5艘此類巨型運兵艦艇組成的艦隊。北約秘書長呂特（Mark Rutte）也警告，俄羅斯可能在歐洲發動閃電戰，分散西方對於北京犯台企圖心的注意力。