　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰

▲▼解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰。（圖／翻攝X）

▲「水橋」航行畫面首度曝光。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

中國解放軍登陸駁船「水橋」（Water Bridge）航行畫面首度曝光，宛如一頭龐大巨獸，在平靜水域中緩慢航行，船隻兩端的可伸縮橋體呈收起狀態，被英媒形容為「航向第三次世界大戰」。

「水橋」過去只在衛星照片中被發現，這是第一次被捕捉到實際航行狀態。

《太陽報》指出，「水橋」旨在建造一條直接通往海岸的堤道，專門用於全面兩棲登陸作戰，甚至被拿來跟1944年6月的「諾曼第登陸」作戰工具相提並論。它們可互相連結形成長度近1公里的海上堤道，並透過巨大的可伸縮支腳固定在海床上，再透過中央通道能讓部隊和地面載具直接登岸。

根據衛星影像與軍方消息來源，中國正在建造至少5艘此類巨型運兵艦艇組成的艦隊。北約秘書長呂特（Mark Rutte）也警告，俄羅斯可能在歐洲發動閃電戰，分散西方對於北京犯台企圖心的注意力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股周一重挫後爆「違約交割1.67億」！散戶自斷退場
「台大五姬」結婚卡關內幕！恩愛千億小開被拍　讓長輩丟臉
快訊／YouTube全球大當機　至少35萬人不能看
直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條備
釀酒人主帥警戒大谷翔平　打擊率1成47仍是「最危險男人」
掃20包砂糖日本老闆再來台　1招溝通笑翻網友：台灣人均N1
柬埔寨詐騙首腦「出入台灣」至少10次　美查扣4593億比特幣
快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放
57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

美全力強化關島防衛系統　華爾街日報揭「因應台海衝突」

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬埔寨詐騙集團首腦「出入台灣至少10次」　被美查扣4593億比特幣

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

美全力強化關島防衛系統　華爾街日報揭「因應台海衝突」

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬埔寨詐騙集團首腦「出入台灣至少10次」　被美查扣4593億比特幣

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

又一個百萬YTR推大型企劃！嘟嘟人「荒島求生7天」來真的　背後焦慮內幕曝

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭　夜拍更亮、景深更自然

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

展望G4主場先發　大谷翔平強調守住先制點、盼延續山本好投氣勢

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

專家買美股3／該選新兵？專家：00924專選成長股 00830單押半導體

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

38歲翁滋蔓「自稱32歲」打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

國際熱門新聞

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

銀行財報亮眼！美股三大指數漲　台積電ADR勁揚近3%

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

即／YouTube全球大當機　35萬用戶受衝擊

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

媽媽逼11歲女兒「人獸交」拍性愛片

更多熱門

相關新聞

中國嵌入安地斯共同體的戰略意涵

中國嵌入安地斯共同體的戰略意涵

近年來，中國積極透過區域組織觀察員身份滲透拉丁美洲的制度架構。2025年9月，中國正式成為安地斯共同體（CAN）的觀察員國，象徵北京深入安地斯地區多邊機制的關鍵一步。雖然觀察員不具有投票權或決策權，但能出席會議、取得官方資訊，並為中國與該區域建立政治經濟對話渠道。

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際

辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

關鍵字：

中國解放軍水橋兩棲登陸台海

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面