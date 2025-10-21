偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

記者陳家祥／台北報導

今年初爆發的藝人閃兵案今（21日）又有新進展，新北檢發動第三波行動，陸續帶回藝人陳柏霖、修杰楷、男團「Energy」成員張書偉等人，掀起社會關注。經新北檢比對後，高度共通性個案共有92案，內政部今回應，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」規定判罰，最高可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。

藝人王大陸2月間爆出閃兵後，檢方5月展開第二波搜索，包括藝人王大陸、陳零九、「棒棒堂」威廉、陳大天、大根、「棒棒堂」李銓等人均遭檢方拘提到案。檢方今再展開第三波搜索行動，陸續帶回陳柏霖、修杰楷、張書偉等。

內政部表示，全案起源於今（114）年清查役男疑似以重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署6月16日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共92案，於9月中旬啟動行政調查，並函送所轄16個地檢署偵辦，及副知縣市政府。

內政部說明，本部於10月1日再次邀請縣市政府召開「役男意圖避免徵兵處理之行政調查作業」說明會；並於10月21日依據新北地檢起訴書，函請縣市政府依行政程序法第117條、第119條規定，請原處分機關權撤銷行政處分，戶籍地政府儘速徵集。

內政部嚴正聲明，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」第3條及第13條規定，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。