6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人王大陸2月間爆出閃兵，案情持續延燒，檢警展開第三波閃兵案搜索行動。一名占星師6天前曾在Threads表示「10月15日到11月初將有政治人物或知名人士爆出醜聞、被揭露真面目」，今（21）日第三波閃兵名單爆出後，占星師立刻轉發相關報導，貼文引發熱議。

該名占星師6天前曾發文表示，「明天10/15到十一月初，政治人物或知名人士爆出醜聞、被揭露真面目；醜聞、隱匿資料曝光；某個光鮮外表的公眾人物或偶像被揭發不為人知的陰暗面。」並加上「#星象預報站」標籤。

今日一早爆出閃兵事件後，他便轉發相關報導，似乎在暗示自己的預言再次命中。貼文曝光後掀起熱烈討論，就有網友驚呼，「真的，有夠震撼！陳柏霖和修杰楷被上銬了！」

新北市刑大、永和分局21日清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市逮人，名單中驚見以暖男形象有「大仁哥」稱號的陳柏霖，以及曾在2016年擔服替代役，並獲選「替代役反毒代言人」的修杰楷，都遭到檢警拘提。

稍早警方陸續將陳柏霖、修杰楷，男團Energy的張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）4人拘提後，目前已帶往警局偵訊，將針對如何接觸到協助閃兵的陳姓主嫌，以及閃兵方式、價格等等內容進行詢問。新北地檢署檢察官全程在場，待筆錄結束將隨案移送新北地檢署。據傳還有其他男團成員也涉案，目前全案正在釐清中。