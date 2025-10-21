　
6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人王大陸2月間爆出閃兵，案情持續延燒，檢警展開第三波閃兵案搜索行動。一名占星師6天前曾在Threads表示「10月15日到11月初將有政治人物或知名人士爆出醜聞、被揭露真面目」，今（21）日第三波閃兵名單爆出後，占星師立刻轉發相關報導，貼文引發熱議。

該名占星師6天前曾發文表示，「明天10/15到十一月初，政治人物或知名人士爆出醜聞、被揭露真面目；醜聞、隱匿資料曝光；某個光鮮外表的公眾人物或偶像被揭發不為人知的陰暗面。」並加上「#星象預報站」標籤。

今日一早爆出閃兵事件後，他便轉發相關報導，似乎在暗示自己的預言再次命中。貼文曝光後掀起熱烈討論，就有網友驚呼，「真的，有夠震撼！陳柏霖和修杰楷被上銬了！」

新北市刑大、永和分局21日清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市逮人，名單中驚見以暖男形象有「大仁哥」稱號的陳柏霖，以及曾在2016年擔服替代役，並獲選「替代役反毒代言人」的修杰楷，都遭到檢警拘提。

稍早警方陸續將陳柏霖、修杰楷，男團Energy的張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）4人拘提後，目前已帶往警局偵訊，將針對如何接觸到協助閃兵的陳姓主嫌，以及閃兵方式、價格等等內容進行詢問。新北地檢署檢察官全程在場，待筆錄結束將隨案移送新北地檢署。據傳還有其他男團成員也涉案，目前全案正在釐清中。

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

藝人閃兵案繼2月、5月發動搜索後，檢警21日再發動第三波搜索。知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉遭拘提到案。其中，42歲修杰楷遭警方拘提到案，震驚各界，他33歲（2016年）5月12日入伍，並且被分發到新北市民政局服替代役，當替代役5個月，因為妻子賈靜雯懷孕，因此提前退役。對此，賈靜雯也透過經紀公司回應。

演唱會又唱又跳竟免役！公民老師：藝人逃兵就是該死

第三波藝人閃兵案！　萬老師說話了

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

關鍵字：

閃兵占星師陳柏霖修杰楷新北警方

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

