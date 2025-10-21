1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

▲顏志琳是涼山特勤隊出身。（圖／翻攝自臉書／顏志琳）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北檢今（21日）發動藝人閃兵案第三波行動，警方一早先行拘提帶回涉案4名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰，掀起全台關注，藝人是否有當兵，也再次成為討論話題。其中，天團「動力火車」的顏志琳曾在涼山特勤隊服役，驚人資歷讓許多人直呼「難怪忠孝東路走九遍還拿麼輕鬆。」

據了解，我國陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊成立於1980年，在民間、友軍之間被稱為「涼山特勤隊」或是「涼山山鬼」，是國軍當中唯一具有陸海空三棲作戰能力的部隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，顏志琳過去曾在自傳書中、節目當中分享當兵經歷，當時入選了「涼山特勤隊」。如今這段過往再度被挖出，不少粉絲為此震撼直言，「難怪忠孝東路走九遍還拿麼輕鬆」、「涼山的是真本事，我完全佩服」、「太猛了吧!不說不知道，一聽嚇一跳，是涼山一群鬼」、「俗稱涼山鬼的單位！超硬的啦～能退伍都不是普通人了。」

據悉，想要入選「涼山特勤隊」至少要有5年軍齡，並且要能在全副武裝的狀態下，12分鐘內跑完3公里。等到入選成為儲備隊員，還要接受2階段式、為期4個月的儲備訓練，包括體能訓練及戰技訓練，等到結束以後，則是到屏東的傘訓中心接受高空跳傘訓練。

這些訓練結束以後，隊員還要在高雄、屏東等地作水域滲透訓練，以及到台中作特戰狙擊手訓練、叢林特攻作戰訓練，並且到武嶺接受雪訓、高寒地訓練等等。等到3年的訓練時間結束，要再與「海龍蛙兵」以及「兩棲蛙人」模擬滲透敵軍基地的作戰，通過「天威測考」以後，才算是合格的「涼山特勤隊」隊員。