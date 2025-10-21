　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

降低對中國稀土依賴　美國、澳洲簽署「關鍵礦產協議」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日在白宮舉行首次峰會，雙方簽署「關鍵礦產協議」。（圖／路透）

▲川普與澳洲總理艾班尼斯20日在白宮簽署關鍵礦產協議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日在白宮舉行首次峰會，雙方簽署「關鍵礦產協議」，盼藉此削弱中國在稀土供應鏈的主導地位，同時川普也承諾支持澳洲獲得核子動力潛艦，強化印太地區安全合作。

美澳攜手抗中　共同投入20億美元開採關鍵礦物

川普與艾班尼斯在白宮內閣會議廳簽署協議，內容包括兩國將在6個月內各自投入10億美元，用於關鍵礦產與稀土的開採與加工項目，並設定最低價格底線，確保礦業市場穩定。艾班尼斯形容這是一條85億美元的合作管道，雙方已經準備好立即啟動。

川普強調，這項協議已談判了約4至5個月，將有助美國掌握更多戰略性資，「大約一年後，我們將擁有大量的關鍵礦產與稀土，可能多到不知道該怎麼辦。」

白宮聲明指出，這筆投資鎖定約值530億美元的關鍵礦產儲藏，涵蓋稀土、鋰（lithium）與鎳（nickel）等材料，這些礦物被廣泛應用於電動車、飛機引擎與軍用雷達等科技產業。

中國封鎖稀土出口　美澳強化供應鏈安全

五角大廈也計畫在西澳洲設立鎵（gallium）精煉廠，以對抗中國去年12月起禁止對美出口鎵的措施。美國進出口銀行（Export-Import Bank）隨後宣布，將向7家澳洲企業發出總額逾22億美元的投資意向書，推動關鍵礦產計畫，協助強化美國高科技製造業基礎。

艾班尼斯指出，澳洲擁有豐富礦產資源，能在全球供應鏈中發揮重要作用，平衡中國的市場影響力。根據《彭博》報導，澳洲目前是全球第4大稀土儲藏國，長期致力於成為「中國以外」的替代供應來源。

川普則在會中提到，中國近來收緊稀土出口限制，他強調美方會持續推動自給自足，也透露預計下週在南韓與中國國家主席習近平會面時，雙方將討論包括台灣議題在內的經貿問題，「我相信我們會達成一份很好的協議。」

川普承諾推進AUKUS潛艦協議　助澳強化防衛

除經濟合作外，川普也公開支持AUKUS安全夥伴協議（Australia-UK-US Security Partnership），確認澳洲將在2032年前獲得美國製造的維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦，並計畫之後與英國共同建造新艦。

儘管川普先前對拜登政府時期簽署的協議展開審查，但他此次明確表態全面支持，「這只是些微細節，我們現在全速推進，開始建造。」

澳洲方面也強調，他們正自行負擔開銷，今年投入20億美元提升美國造艦廠產能，並預計自2027年起，在印第安洋海軍基地為美軍潛艦提供維修支援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Energy書偉被抓！當年免役原因曝光　Energy全員都帶
快訊／台版「豆豆先生」車行老闆被機車撞飛　倒臥血泊慘死
快訊／陳柏霖遭上銬拘提！一早見檢警上門「反應曝光」
北市摩斯漢堡「招牌墜落」砸3車　平地8級風強襲傳災情
陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因
快訊／涉閃兵　Energy書偉遭拘提
修杰楷遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍
「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人
快訊／王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝
一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美上訴法院裁定　允許川普派遣國民兵進駐波特蘭

女首相時代來臨！石破茂請辭　高市早苗新內閣曝光

政府停擺仍照蓋！川普砸77億重建白宮東翼　嗨喊：150年夢想實現

降低對中國稀土依賴　美國、澳洲簽署「關鍵礦產協議」

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

秋田市區4人遭襲擊！熊「躲進住家內」逾24小時　警急封鎖現場

月底川習會登場　川普稱將討論「台灣議題」：中國不想動武

鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲　籲助打造台灣之盾

美國亞特蘭大機場　驚傳槍手現身

企業財報表現強勁！美股收高　台積電ADR漲近1％

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

美上訴法院裁定　允許川普派遣國民兵進駐波特蘭

女首相時代來臨！石破茂請辭　高市早苗新內閣曝光

政府停擺仍照蓋！川普砸77億重建白宮東翼　嗨喊：150年夢想實現

降低對中國稀土依賴　美國、澳洲簽署「關鍵礦產協議」

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

秋田市區4人遭襲擊！熊「躲進住家內」逾24小時　警急封鎖現場

月底川習會登場　川普稱將討論「台灣議題」：中國不想動武

鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲　籲助打造台灣之盾

美國亞特蘭大機場　驚傳槍手現身

企業財報表現強勁！美股收高　台積電ADR漲近1％

iPhone熱銷台股飆新高！漲逾250點至27941　台積電漲10元至1490

社交讓人心力交瘁？過度迎合、總當垃圾桶都是禁忌

Energy書偉閃兵被抓！「當年免役原因曝光」　Energy全員都帶傷沒當兵

華航永續示範航班今飛往曼谷　首添加40%SAF創歷屆最高

快訊／台版「豆豆先生」車行老闆被機車撞飛　倒臥血泊慘死

美上訴法院裁定　允許川普派遣國民兵進駐波特蘭

快訊／涉閃兵遭上銬拘提！　陳柏霖一早見檢警上門「反應曝光」

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

北市摩斯漢堡「招牌墜落」砸3車　平地8級風強襲傳災情

女首相時代來臨！石破茂請辭　高市早苗新內閣曝光

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

國際熱門新聞

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

亞馬遜雲端服務又當機了

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

14歲少年在家打電動　突然被射殺

企業財報表現強勁！美股收高　台積電ADR漲近1％

川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

以色列迎回第13具人質遺體　川普警告違約就「剷除哈瑪斯」

輝達台積電上榜　美媒激推3神股　

台積電美廠畫面曝光　銀色高速公路超壯觀

更多熱門

相關新聞

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

美國總統川普（Donald Trump）透露，他預期月底在南韓舉行的經濟會議期間，與中國國家主席習近平會面時，將討論到台灣議題，但他同時淡化美中因台灣問題爆發衝突的風險，強調雙方最終有望達成公平的貿易協議。

鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲

鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲

美國亞特蘭大機場　驚傳槍手現身

美國亞特蘭大機場　驚傳槍手現身

川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

關鍵字：

稀土礦產中國美國澳洲軍武國際軍武AUKUS紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

風神將轉向！　今明「大量降雨」

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面