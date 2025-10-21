降低對中國稀土依賴　美國、澳洲簽署「關鍵礦產協議」

▲川普與澳洲總理艾班尼斯20日在白宮簽署關鍵礦產協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日在白宮舉行首次峰會，雙方簽署「關鍵礦產協議」，盼藉此削弱中國在稀土供應鏈的主導地位，同時川普也承諾支持澳洲獲得核子動力潛艦，強化印太地區安全合作。

美澳攜手抗中 共同投入20億美元開採關鍵礦物

川普與艾班尼斯在白宮內閣會議廳簽署協議，內容包括兩國將在6個月內各自投入10億美元，用於關鍵礦產與稀土的開採與加工項目，並設定最低價格底線，確保礦業市場穩定。艾班尼斯形容這是一條85億美元的合作管道，雙方已經準備好立即啟動。

川普強調，這項協議已談判了約4至5個月，將有助美國掌握更多戰略性資，「大約一年後，我們將擁有大量的關鍵礦產與稀土，可能多到不知道該怎麼辦。」

白宮聲明指出，這筆投資鎖定約值530億美元的關鍵礦產儲藏，涵蓋稀土、鋰（lithium）與鎳（nickel）等材料，這些礦物被廣泛應用於電動車、飛機引擎與軍用雷達等科技產業。

中國封鎖稀土出口 美澳強化供應鏈安全

五角大廈也計畫在西澳洲設立鎵（gallium）精煉廠，以對抗中國去年12月起禁止對美出口鎵的措施。美國進出口銀行（Export-Import Bank）隨後宣布，將向7家澳洲企業發出總額逾22億美元的投資意向書，推動關鍵礦產計畫，協助強化美國高科技製造業基礎。

艾班尼斯指出，澳洲擁有豐富礦產資源，能在全球供應鏈中發揮重要作用，平衡中國的市場影響力。根據《彭博》報導，澳洲目前是全球第4大稀土儲藏國，長期致力於成為「中國以外」的替代供應來源。

川普則在會中提到，中國近來收緊稀土出口限制，他強調美方會持續推動自給自足，也透露預計下週在南韓與中國國家主席習近平會面時，雙方將討論包括台灣議題在內的經貿問題，「我相信我們會達成一份很好的協議。」

川普承諾推進AUKUS潛艦協議 助澳強化防衛

除經濟合作外，川普也公開支持AUKUS安全夥伴協議（Australia-UK-US Security Partnership），確認澳洲將在2032年前獲得美國製造的維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦，並計畫之後與英國共同建造新艦。

儘管川普先前對拜登政府時期簽署的協議展開審查，但他此次明確表態全面支持，「這只是些微細節，我們現在全速推進，開始建造。」

澳洲方面也強調，他們正自行負擔開銷，今年投入20億美元提升美國造艦廠產能，並預計自2027年起，在印第安洋海軍基地為美軍潛艦提供維修支援。