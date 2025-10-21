雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

▲北台灣近日受風神颱風外圍環流及東北季風影響降下驚人雨勢，各縣市21日停班停課一次看。（圖／記者周宸亘攝）

地方中心／綜合報導

受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區近日降下豪大雨，累積雨量驚人，多處都傳出淹水災情，《ETtoday新聞雲》為您整理全國縣市今日（21日）停班停課資訊。

北部地區

台北市：正常上班上課。陽明山區格致國中21日採線上課程；北市士林區平等國民小學、陽明山國民小學、雙溪國民小學、湖田實驗國民小學、溪山實驗國民小學停班停課。

新北市：正常上班上課。新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園（21）日停班課一天。

基隆市：正常上班上課。

桃園市：正常上班上課。復興區21日停止上班、停止上課。

新竹市：正常上班上課。

新竹縣：正常上班上課。尖石鄉玉峰國民小學、石磊國民小學、秀巒國民小學（含田埔分校）、新光國民小學明天停止上班、停止上課。

中部地區

苗栗縣：風雨未達停班停課標準

台中市：正常上班上課。

彰化縣：風雨未達停班停課標準

南投縣：風雨未達停班停課標準

雲林縣：風雨未達停班停課標準

南部地區

嘉義縣：風雨未達停班停課標準

嘉義市：風雨未達停班停課標準

台南市：風雨未達停班停課標準

高雄市：風雨未達停班停課標準

屏東縣：風雨未達停班停課標準

東部地區

宜蘭縣：21日停班停課。

花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、富世村第1鄰部分家戶 (指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶)、富世村第9鄰(指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶)、富世村第12鄰部分地區 (指經鄉公所通知的撤離戶)、崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）21日停班停課。

台東縣：風雨未達停班停課標準

外島地區

澎湖縣：風雨未達停班停課標準

連江縣：風雨未達停班停課標準

金門縣：風雨未達停班停課標準