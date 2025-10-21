　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲北台灣近日受風神颱風外圍環流及東北季風影響降下驚人雨勢，各縣市21日停班停課一次看。（圖／記者周宸亘攝）

地方中心／綜合報導

受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區近日降下豪大雨，累積雨量驚人，多處都傳出淹水災情，《ETtoday新聞雲》為您整理全國縣市今日（21日）停班停課資訊。

北部地區

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市：正常上班上課陽明山區格致國中21日採線上課程；北市士林區平等國民小學、陽明山國民小學、雙溪國民小學、湖田實驗國民小學、溪山實驗國民小學停班停課。
新北市：正常上班上課新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園（21）日停班課一天。
基隆市：正常上班上課。
桃園市：正常上班上課。復興區21日停止上班、停止上課
新竹市：正常上班上課。
新竹縣：正常上班上課。尖石鄉玉峰國民小學、石磊國民小學、秀巒國民小學（含田埔分校）、新光國民小學明天停止上班、停止上課。

中部地區

苗栗縣：風雨未達停班停課標準
台中市：正常上班上課。
彰化縣：風雨未達停班停課標準
南投縣：風雨未達停班停課標準
雲林縣：風雨未達停班停課標準

南部地區

嘉義縣：風雨未達停班停課標準
嘉義市：風雨未達停班停課標準
台南市：風雨未達停班停課標準
高雄市：風雨未達停班停課標準
屏東縣：風雨未達停班停課標準

東部地區

宜蘭縣：21日停班停課
花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、富世村第1鄰部分家戶 (指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶)、富世村第9鄰(指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶)、富世村第12鄰部分地區 (指經鄉公所通知的撤離戶)、崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）21日停班停課
台東縣：風雨未達停班停課標準

外島地區

澎湖縣：風雨未達停班停課標準
連江縣：風雨未達停班停課標準
金門縣：風雨未達停班停課標準

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股三大指數齊揚　蘋果股價創歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

普天精舍圖書館重啟　惟覺圓寂10周年特展同步推出

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

北台灣狂收土石流警報　農業部解答！全台「14地紅色警戒」名單曝

獨／四川航空風雨中轉降高雄！全機尖叫　被困2hrs乘客爆氣

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」嘆：大家多保重

北部雨彈狂炸！雙北雨量「衝破400毫米」　共伴效應濕到後天

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

普天精舍圖書館重啟　惟覺圓寂10周年特展同步推出

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

北台灣狂收土石流警報　農業部解答！全台「14地紅色警戒」名單曝

獨／四川航空風雨中轉降高雄！全機尖叫　被困2hrs乘客爆氣

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」嘆：大家多保重

北部雨彈狂炸！雙北雨量「衝破400毫米」　共伴效應濕到後天

桃園「跨文化微旅行」走讀　首見企業參與落實ESG以人為本精神

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

開賓士「撞飛老夫妻」釀1死！駕駛身分超大咖　過失致死送辦

才宣布排除故障！亞馬遜雲端服務又當機了　全球大量網站、App癱瘓

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議：半年投入10億美元

國際火線／大盜之行也：羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

生活熱門新聞

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

台北港海水倒灌潰堤　掀瘋浪狂掃怪手

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

鄭明典曝「小低壓」生成！北台豪雨連炸3天

北部雨彈狂炸！雙北雨量衝破400毫米

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

南港舊莊達紅色警戒！北市4區預防性撤離

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

更多熱門

相關新聞

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區下起豪大雨，累積雨量驚人。全台各縣市10月21日停班停課資訊如下：

快訊／紅警警戒中！光復鄉持續停班停課

快訊／紅警警戒中！光復鄉持續停班停課

台東2村明日繼續停班停課

台東2村明日繼續停班停課

南橫斷了！台東2村明天停班停課

南橫斷了！台東2村明天停班停課

花蓮光復、高雄3里、台東部分明停班課

花蓮光復、高雄3里、台東部分明停班課

關鍵字：

停班停課

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／美股三大指數齊揚　蘋果股價創歷史新高

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸

消失17年！　玉女歌手成CEO「月營收3百萬」...超狂近況曝光

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

Lulu自爆「金鐘前晚大噴淚」　陳漢典煮宵夜感動她

富邦啦啦隊女神出國脫了！　「比基尼包不住超兇上圍」

快訊／蔣萬安：風雨未達停班停課標準　外出注意安全

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面