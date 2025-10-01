　
地方 地方焦點

快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課　災後搶修中

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者董美琪／綜合報導

受馬太鞍溪堰塞湖災害影響，災區復原及防備工作刻不容緩，花蓮縣政府宣布，光復鄉將於10月2日（星期四）全面停止上班、停止上課。此舉是為了確保居民安全，並讓相關單位能全力投入清淤、搶修與防災整備，呼籲民眾留意最新災情與公告，避免前往危險區域。

▲花蓮光復鄉宣布10／2停班停課，災區復原、防災持續進行。（圖／記者許權毅攝）

▲▼保安寺,花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

更多新聞
奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

當苗栗客家菜碰上台中在地酒　跨縣市合作打造米其林饗宴

國民黨台南市黨部中秋送暖　林燕祝率隊赴榮民之家致敬

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」　籲中央鬆綁法規助重建

桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

台南推數位融入教學！　黃偉哲：打造因材施教弭平城鄉差距

動員180人！警報聲大作　雲林電力演練逼真登場

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

屏東萬巒萬法寺祈福大典　捐款全數直送花蓮災區

基檢攜手社區手作1500顆月餅　中秋送暖弱勢街友

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

當苗栗客家菜碰上台中在地酒　跨縣市合作打造米其林饗宴

國民黨台南市黨部中秋送暖　林燕祝率隊赴榮民之家致敬

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」　籲中央鬆綁法規助重建

桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

台南推數位融入教學！　黃偉哲：打造因材施教弭平城鄉差距

動員180人！警報聲大作　雲林電力演練逼真登場

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

屏東萬巒萬法寺祈福大典　捐款全數直送花蓮災區

基檢攜手社區手作1500顆月餅　中秋送暖弱勢街友

岳東華神撲「一顆星接殺」　熄滅悍將反攻火焰

12位「演技非凡」的韓國偶像！潤娥實力爆棚　陸星材一人飾兩角網狂讚

「北捷婦揮袋逼讓座被踹」掀兩派戰翻　雙胞胎佩佩：別急著選邊站

韓國現代百貨快閃A11最火品牌一次看　IU愛牌MUCENT、蝴蝶結控必收Ronron

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

網熱議「2010年代死語」驚見Hold住姐金句　釣出本尊：我還沒死透

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

金門百名旅客滯留　怒吼「我要回家」

稱柯文哲「前領導」被酸　北市政風處認了有疏失

快訊／紅警警戒中！光復鄉持續停班停課

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

凌濤：「生生有鮮奶」也提供豆漿選擇

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

「地價監測站」讓地價動態更即時透明

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

台東2村明日繼續停班停課

台東2村明日繼續停班停課

台東縣政府28日宣布，受樺加沙颱風外圍環流造成的大雨影響，導致台20線部分道路中斷無法通行，有影響居民往來安全之虞，明日（29日）海端鄉霧鹿村、利稻村停止上班、停止上課。

南橫斷了！台東2村明天停班停課

南橫斷了！台東2村明天停班停課

花蓮光復、高雄3里、台東部分明停班課

花蓮光復、高雄3里、台東部分明停班課

花蓮縣政府公告：卓溪鄉今停班停課

花蓮縣政府公告：卓溪鄉今停班停課

台東霧鹿、利稻明停班停課

台東霧鹿、利稻明停班停課

停班停課

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

