快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課　災後搶修中

▲馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者董美琪／綜合報導
受馬太鞍溪堰塞湖災害影響，災區復原及防備工作刻不容緩，花蓮縣政府宣布，光復鄉將於10月2日（星期四）全面停止上班、停止上課。此舉是為了確保居民安全，並讓相關單位能全力投入清淤、搶修與防災整備，呼籲民眾留意最新災情與公告，避免前往危險區域。
▲花蓮光復鄉宣布10／2停班停課，災區復原、防災持續進行。（圖／記者許權毅攝）
