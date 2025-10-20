北台灣狂收土石流警報　農業部解答！全台「14地紅色警戒」名單曝

▲不少雙北居民今天收到「土石流黃色警戒」。（圖／ETtoday）

記者閔文昱／綜合報導

北台灣連日豪雨不斷，今（20）日晚間不少民眾手機陸續收到「土石流紅色警戒」國家警報，引發關注。農業部土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組指出，受到東北季風與颱風「風神」外圍環流共伴效應影響，截至下午為止，全台已有1條土石流潛勢溪流達紅色警戒、159條達黃色警戒；另有1處大規模崩塌潛勢區為紅色警戒、2處為黃色警戒。

農業部根據中央氣象署預測雨量研判，入夜後宜蘭縣頭城鎮、基隆市七堵區、暖暖區、台北市士林區、文山區、新北市三芝區、三峽區、平溪區、石碇區、深坑區、新店區、瑞芳區、雙溪區及新竹縣尖石鄉等14個鄉鎮地區，可能達到「紅色警戒發布標準」，建請地方政府提早進行預防性疏散，尤其山區與邊坡聚落需嚴防土石崩塌與溪水暴漲。

▲因應土石流潛勢溪保全戶黃色警戒，警方挨家挨戶協助上天里居民撤離。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據《災害防救法》第24條規定，發布黃色警戒時地方政府應進行疏散避難勸告；若升至紅色警戒，地方政府可強制撤離居民並進行安置。 農業部提醒，民眾若居住在土石流潛勢溪流旁或山坡地保全住戶清冊區內，應主動留意地方公告，雨勢明顯時盡早撤離，勿等到警報響起才行動。

農業部也呼籲，針對二次災害高風險區（如土石流黃色警戒或鄰近村里），地方政府應提前啟動預防性疏散，並注意48小時內降雨預測，因目前分析顯示北部與東北部雨勢仍將持續。完整紅黃警戒名單與即時土石流潛勢地圖，民眾可上「土石流及大規模崩塌防災資訊網」查詢。