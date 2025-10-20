桃園長髮女斑馬線上遭撞飛！駕駛沒等警方就閃人　涉肇逃慘了

記者楊熾興／桃園報導

32歲潔姓女子行走在斑馬線過馬路時，遭切西瓜搶快左轉的小客車撞飛後倒地，致潔女身上多處擦挫傷，雖然駕駛有陪同潔女搭上救護車，但未等待警方到場即駕車離開，警方已掌握其身分，將通知到案後依肇事逃逸罪嫌依法偵辦。

▲潔姓女子走在斑馬線上遭左轉自小客車撞飛。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲並摔落車前地面，身體多處受到擦挫傷。（圖／記者楊熾興翻攝）

中壢警分局普仁派出所於18日7時40分許獲報，在桃園市中壢區松江南路與安東路口有交通事故發生，立即派員到場，經了解，該自小客車沿吉林二路31巷欲左轉松江南路往吉林路方向時，未過馬路中心即斜切過彎與行經行人穿越道之行人潔姓女子發生交通事故，致使潔女身體多處受到擦挫傷。

但該自小客車駕駛陪同潔女搭上救護車後，未等待警方到場就逕自駕駛離開，顯然已經違法，警方已掌握駕駛身分，將依肇事逃逸罪嫌依法偵辦，肇事駕駛除需承擔刑事責任外，亦會面臨吊扣駕照及高額罰鍰。

中壢警分局長林鼎泰表示，駕駛人行經路口時應減速慢行並禮讓行人優先通行，轉彎前務必確認車前、兩側及盲區狀況，確保安全後再通過。依《道路交通管理處罰條例》第44條規定，汽車駕駛人行近行人穿越道不禮讓行，進而造成行人傷亡，處新臺幣7,200元以上3萬6,000元以下罰鍰。另外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，更將面臨刑事責任。