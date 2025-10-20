　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園長髮女斑馬線上遭撞飛！駕駛沒等警方就閃人　涉肇逃慘了

記者楊熾興／桃園報導

32歲潔姓女子行走在斑馬線過馬路時，遭切西瓜搶快左轉的小客車撞飛後倒地，致潔女身上多處擦挫傷，雖然駕駛有陪同潔女搭上救護車，但未等待警方到場即駕車離開，警方已掌握其身分，將通知到案後依肇事逃逸罪嫌依法偵辦。

▲潔姓女子走在班馬線上遭左轉自小客車撞飛。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲潔姓女子走在斑馬線上遭左轉自小客車撞飛。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲並摔落車前地面，身體多處受到擦挫傷。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲並摔落車前地面，身體多處受到擦挫傷。（圖／記者楊熾興翻攝）

中壢警分局普仁派出所於18日7時40分許獲報，在桃園市中壢區松江南路與安東路口有交通事故發生，立即派員到場，經了解，該自小客車沿吉林二路31巷欲左轉松江南路往吉林路方向時，未過馬路中心即斜切過彎與行經行人穿越道之行人潔姓女子發生交通事故，致使潔女身體多處受到擦挫傷。

但該自小客車駕駛陪同潔女搭上救護車後，未等待警方到場就逕自駕駛離開，顯然已經違法，警方已掌握駕駛身分，將依肇事逃逸罪嫌依法偵辦，肇事駕駛除需承擔刑事責任外，亦會面臨吊扣駕照及高額罰鍰。

中壢警分局長林鼎泰表示，駕駛人行經路口時應減速慢行並禮讓行人優先通行，轉彎前務必確認車前、兩側及盲區狀況，確保安全後再通過。依《道路交通管理處罰條例》第44條規定，汽車駕駛人行近行人穿越道不禮讓行，進而造成行人傷亡，處新臺幣7,200元以上3萬6,000元以下罰鍰。另外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，更將面臨刑事責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早
埃及展10萬張早鳥票完售　一般票提前開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

快訊／台中工人拆除房屋「2樓墜落」　無生命跡象送醫搶救中

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

快訊／36歲冷血男撞死人竟逃跑！1天後基隆落網　檢方聲押禁見

八里大貨車打滑失控衝分隔島！擦撞對向2車　驚險瞬間曝光

月台旅客突衝撞！高鐵列車台南站驚險急煞　延誤30分鐘恢復運行

詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

快訊／台中工人拆除房屋「2樓墜落」　無生命跡象送醫搶救中

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

快訊／36歲冷血男撞死人竟逃跑！1天後基隆落網　檢方聲押禁見

八里大貨車打滑失控衝分隔島！擦撞對向2車　驚險瞬間曝光

月台旅客突衝撞！高鐵列車台南站驚險急煞　延誤30分鐘恢復運行

詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

Rosé今天吃鹹酥雞！

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

更多熱門

相關新聞

南投賓士女狂撞14車肇逃！路人尖叫畫面曝

南投賓士女狂撞14車肇逃！路人尖叫畫面曝

南投埔里鎮中華路今(19)日上午發生一起交通事故，一名女子駕駛白色賓士車，不明原因擦撞路邊停放的5部機車及9部汽車後肇逃，所幸警方對肇逃車輛即時攔停，才未釀更大意外。肇事女子輕微受傷且無酒駕情事，初步依違反道交條例第62條告發，另採集尿液釐清有無毒駕情事。

酒駕慣犯撞死人肇逃！「酒測值達1」判刑6年半

酒駕慣犯撞死人肇逃！「酒測值達1」判刑6年半

花蓮轎車撞飛路墩　酒駕男躲巷弄被揪出

花蓮轎車撞飛路墩　酒駕男躲巷弄被揪出

高雄小港路口行人挨撞　警回應了

高雄小港路口行人挨撞　警回應了

左營白車右轉未禮讓　斑馬線老翁慘遭撞倒地

左營白車右轉未禮讓　斑馬線老翁慘遭撞倒地

關鍵字：

小客車切西瓜撞飛班馬線行人肇逃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面